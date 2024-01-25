Бухарест, 25 января, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Румыния отказалась от участия в «Евровидении—2024», заявили 25 января в Административном совете Румынского телевидения. Сообщалось, что решение приняли ввиду финансовых трудностей страны в стремлении представить её на высоком уровне.

Nderim Kaceli / Keystone Press Agency / Global Look Press​ Группа WRS из Румынии во время выступления в финале Евровидения 2022

«Решение принято на заседании пятью голосами за, четырьмя против при четырёх воздержавшихся», — говорится в сообщении.

Административный совет в то же время одобрил бюджет Румынского телевидения на 2024 год.

Страна участвует в «Евровидении» с 1993 года с лучшими результатами в виде третьих мест в 2005 и 2010 годах и четвёртым местом в 2006 году. В 2016 году Румынию не допустили до участия из-за крупной задолженности национального телевидения Европейскому вещательному союзу.

В 2024 году «Евровидение» пройдёт 7, 9 и 11 мая в Мальме. Конкурс проводится с 1956 года странами—участницами Европейского вещательного союза и является одним из самых популярных неспортивных телесобытий в мире.

Как сообщало ИА Регнум, министр культуры России Ольга Любимова предложила создать музыкальный конкурс «Интервидение» в качестве аналога «Евровидению». Она предложила проводить мероприятие ежегодно, начиная с 2024 года. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что на конкурсе все страны смогут представлять образцы своей популярной музыки. В России также рассчитывают на активное участие стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Позднее президент России Владимир Путин предложил странам СНГ принять участие в создании Евразийской академии киноискусства и возрождении конкурса «Интервидение». Президент выразил уверенность, что эта инициатива будет интересна, познавательна и полезна для стран СНГ.