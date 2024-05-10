Мальмё, Швеция, 10 мая, 2024, 05:31 — ИА Регнум. Израильская 20-летняя певица Эден Голан прошла в финал «Евровидения» вопреки протестам. Второй полуфинал 68-го конкурса песни прошёл 9 мая в Мальмё.

Федя Кузнецов Евровидение

Кроме Израиля, в финал попали исполнители из Латвии, Австрии, Нидерландов, Норвегии, Греции, Эстонии, Швейцарии, Грузии и Армении.

Участие Израиля в «Евровидении» сопровождалось протестами на протяжении всего этапа. Более того, Эден Голан освистали на репетиции, а 9 мая на улице рядом с концертным залом проходили акции протеста.

Финал «Евровидения-2024» состоится 11 мая, участвовать будут 26 исполнителей.

С выходом в финал Голан поздравил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Голан провела из-за работы отца детство в России. Много участвовала в различных конкурсах — в 2018 году израильтянка стала финалисткой пятого сезона шоу «Голос. Дети» в команде Пелагеи.

Родители Голан — оба евреи, мать — украинка, отец — латыш.

Как сообщало ИА Регнум, Румыния отказалась от участия в «Евровидении-2024» ввиду финансовых трудностей страны в стремлении представить её на высоком уровне.

Министр культуры России Ольга Любимова предложила создать музыкальный конкурс «Интервидение» в качестве аналога «Евровидению» и проводить мероприятие ежегодно, начиная с 2024 года.

«Интервидение» решено проводить в этом году в Москве.