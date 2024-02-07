Москва, 8 февраля, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Деятельность по организации музыкального конкурса «Интервидение» началась, заявил журналистам директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

Он отметил, что российское внешнеполитическое ведомство помогает организаторам налаживать контакты на международном уровне.

«МИД оказывает содействие организаторам конкурса в налаживании развития контактов со странами, которые приглашены участвовать в этом мероприятии. Мы продолжим эту работу», — сказал Алимов, слова которого цитирует «РИА Новости».

Директор департамента отметил, что проявляется значительный интерес к «Интервидению». По словам Алимова, в настоящее время МИД РФ прорабатывает организационно-технические и творческие моменты подключения других стран к конкурсу.

Представитель ведомства подчеркнул, что этим вопросом занимаются очень активно. Он уточнил, что в Москве уверены, что удастся добиться оглушительного успеха.

Алимов также сообщил, что Китай уже назначил своего представителя, который займётся вопросам участия страны в конкурсе. Директор департамента отметил, что Россия ждёт таких же шагов от остальных государств, пожелавших присоединиться к инициативе.

Он добавил, что пока интерес к «Интервидению» проявили лишь дружественные России страны.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября министр культуры России Ольга Любимова предложила создать музыкальный конкурс «Интервидение» как аналог «Евровидения». Планируется, что его станут проводить ежегодно с 2024 года.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что на «Интервидении» у всех стран появится возможность представить образцы своей популярной музыки. Россия также рассчитывает на активное участие в конкурсе других членов объединения БРИКС.

26 декабря президент России Владимир Путин предложил странам СНГ принять участие в создании Евразийской академии киноискусства и возрождении конкурса «Интервидение». Он выразил уверенность, что указанная инициатива вызовет интерес у этих стран и будет им полезна.