По «щучьему» велению: что происходит с ценами на бензин в регионах

Светлана Шаповалова, , 17:45 — REGNUM

Судя по последним событиям на российском топливном рынке, самым эффективными чиновничьими инструментами по регулированию ситуации со взлетевшими ценами на бензин по-прежнему являются сказки и «словесные интервенции».

Правительство договорилось с нефтяными компаниями о «заморозке» розничных цен на топливо и насыщении им внутреннего рынка в обмен на снижение акцизов. Также чиновники пригрозили повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится. Некоторые надежды на действительную стабилизацию подаёт завершенный налоговый маневр (соответствующий законопроект рассмотрен Госдумой РФ в окончательном чтении), но и с ним ситуация вновь может выйти из-под контроля, уверены эксперты.

Тем временем рынок продолжает лихорадить. И для того чтобы понять, насколько, не требуется приводить детальных данных Российского топливного союза (РТС) по каждой АЗС в регионах. Более чем наглядно о непрекращающемся бензиновом ажиотаже свидетельствует таблица Росстата «Средние потребительские цены на бензин автомобильный и дизельное топливо по центрам субъектов Российской Федерации на 23 июля 2018 года»

На дату регистрации 9 июля 16 июля 23 июля Бензин автомобильный 43,41 43,39 43,34 41,61 41,57 41,53 44,67 44,65 44,59 49,88 49,89 49,84 Дизельное топливо 44,46 44,48 44,47

Бензин автомо-бильный В том числе Дизельное топливо марки АИ-92 марки АИ-95 марки АИ-98 Российская Федерация 43,34 41,53 44,59 49,84 44,47 Центральный федеральный округ 43,80 41,81 45,14 50,87 44,03 Белгород 43,28 41,72 44,68 49,64 44,50 Брянск 42,76 41,82 44,35 48,72 44,69 Владимир 43,10 41,58 44,64 49,17 45,28 Воронеж 44,62 42,54 45,66 49,34 43,89 Иваново 41,96 40,60 42,69 47,54 43,24 Калуга 41,48 40,15 43,12 47,79 42,13 Кострома 42,36 41,38 43,26 45,95 43,66 Курск 44,22 41,99 44,85 49,68 44,35 Липецк 43,49 41,88 45,15 49,55 44,32 Московская область 43,82 41,67 45,00 51,20 43,81 Орел 44,27 42,27 44,54 49,87 44,73 Рязань 42,18 41,03 43,61 49,70 43,69 Смоленск 43,21 41,47 44,75 47,63 44,00 Тамбов 42,82 41,65 44,43 49,19 43,60 Тверь 43,07 41,25 44,51 48,07 43,79 Тула 44,42 42,05 44,87 50,80 44,24 Ярославль 41,61 40,32 42,85 47,05 43,10 Москва 45,71 42,34 45,87 51,36 44,19 Северо-Западный федеральный округ 43,82 41,74 44,89 51,48 45,30 Петрозаводск 42,39 41,20 44,17 49,10 45,33 Сыктывкар 42,59 41,57 43,87 51,04 46,25 Архангельск 41,68 40,55 44,03 48,09 43,93 Нарьян-Мар 44,18 43,43 47,08 … 49,44 Вологда 43,28 42,49 44,48 48,70 45,67 Калининград 45,33 43,08 45,56 51,87 45,22 Ленинградская область 42,94 41,52 44,22 51,38 44,26 Мурманск 44,34 42,52 45,13 47,90 47,49 Великий Новгород 43,64 40,92 43,92 51,51 44,56 Псков 43,43 40,95 44,17 49,31 44,50 Санкт-Петербург 44,59 41,80 45,10 51,93 45,06 Южный федеральный округ 44,73 42,94 46,36 50,67 44,07 Майкоп 44,70 43,29 46,75 52,55 43,67 Элиста 43,90 42,80 45,04 … 43,18 Симферополь 48,76 46,56 48,83 55,44 48,16 Краснодар 44,92 42,92 46,47 50,29 43,39 Астрахань 43,66 42,20 45,52 48,66 43,49 Волгоград 43,59 42,17 45,51 50,50 43,94 Ростов-на-Дону 45,10 42,88 46,05 50,38 43,70 Севастополь 46,78 45,91 47,58 54,99 47,15 Северо-Кавказский федеральный округ 44,47 42,78 45,78 49,62 42,22 Махачкала 45,12 43,83 45,83 48,50 43,46 Назрань 42,73 41,49 43,47 … 36,40 Нальчик 45,70 42,93 46,23 51,53 43,91 Черкесск 43,71 42,37 45,35 52,55 43,23 Владикавказ 44,42 42,92 44,93 51,33 42,48 Грозный 42,63 41,48 43,48 46,73 39,09 Ставрополь 44,48 42,99 46,49 51,14 43,70 Приволжский федеральный округ 42,66 40,98 43,99 49,32 43,69 Уфа 41,59 40,59 43,63 47,87 43,85 Йошкар-Ола 43,08 42,06 44,09 50,02 44,42 Саранск 41,78 40,06 43,80 47,14 43,88 Казань 41,91 40,49 43,09 49,49 43,04 Ижевск 41,99 41,19 44,06 51,00 44,51 Чебоксары 43,70 40,82 43,96 49,74 44,42 Пермь 43,35 41,22 44,25 49,33 44,45 Киров 42,98 41,96 44,46 50,95 44,63 Нижний Новгород 43,36 41,10 44,23 48,17 43,70 Оренбург 43,37 41,33 45,07 49,90 45,21 Пенза 42,33 40,84 43,86 48,17 43,26 Самара 43,35 41,29 44,10 50,47 42,99 Саратов 42,63 41,35 44,64 49,00 42,95 Ульяновск 41,92 40,49 43,35 48,43 43,02 Уральский федеральный округ 42,10 40,46 43,28 48,45 44,35 Курган 41,60 39,90 42,63 46,30 43,53 Екатеринбург 42,43 40,54 43,29 49,27 44,15 Тюмень 43,04 40,89 43,76 48,02 44,74 Ханты-Мансийск 45,14 43,65 45,51 48,90 48,33 Салехард 40,80 40,40 41,70 … 43,80 Челябинск 40,83 39,53 42,69 47,75 43,60 Сибирский федеральный округ 41,81 40,51 42,83 46,47 45,02 Горно-Алтайск 42,48 41,29 43,85 47,38 44,84 Улан-Удэ 42,16 40,17 42,44 45,84 44,78 Кызыл 44,06 43,34 44,78 48,32 48,47 Абакан 41,41 40,56 42,29 45,20 45,33 Барнаул 41,03 40,34 42,22 46,49 43,66 Чита 43,79 42,36 44,35 46,92 48,23 Красноярск 41,72 40,72 43,09 47,00 46,05 Иркутск 42,33 41,00 42,70 45,63 44,77 Кемерово 41,95 40,10 42,56 46,92 44,17 Новосибирск 41,54 40,29 43,24 47,54 45,54 Омск 41,29 40,28 42,72 46,29 44,84 Томск 41,71 40,00 42,05 46,37 45,13 Дальневосточный федеральный округ 44,08 42,96 45,00 46,61 47,98 Якутск 51,85 51,38 51,93 53,12 53,49 Петропавловск-Камчатский 48,37 47,17 49,90 52,39 52,21 Владивосток 43,36 42,10 43,57 46,21 45,76 Хабаровск 41,69 41,15 43,00 43,24 44,96 Благовещенск 42,83 41,18 43,68 46,15 45,32 Магадан 48,66 47,36 50,63 … 54,16 Южно-Сахалинск 46,21 44,61 46,51 50,61 49,93 Биробиджан 42,84 41,74 43,68 44,20 45,66 Анадырь 53,48 52,00 56,00 … 53,00 1) В Республике Ингушетия регистрация цен на бензин автомобильный и дизельное топливо осуществляется в г.Назрань.

Судя по данным статистиков, в Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин в среднем не изменились (в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,69 до 43,99 рубля за литр, марки АИ-95 — от 44,59 до 47,45 рубля, а в Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,70 до 42,79 рубля, марки АИ-95 — от 43,75 до 45,84 рубля за литр).

Также из данных Росстата следует, что снижение цен на бензин отмечалось в 36 российских столицах (наибольшее — в Брянске — на 1,5%, Курске — на 0,8%, Орле и Кызыле — на 0,7%).

В то же время в семи центрах субъектов РФ бензиновые цены снова пошли в рост: в Грозном и Чите он составил 0,5% и 0,3% соответственно, а на Урале за последнюю неделю бензин марки АИ 92(93) поднялся в цене на 34 копейки и достиг отметки 40,63 рубля.

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Тревожит мониторинг цен на ГСМ, который, согласно данным Росстата, свидетельствует о том, что с конца 2017 года цена солярки поднялась на 9,8%. Даже с учётом выделяемых аграриям пяти миллиардов рублей на компенсацию возросшей цены на ГСМ это подорожание наверняка скажется на себестоимости посевных и уборочных работ и в целом удорожании продуктов питания.

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Тем временем топливный кризис нарастает на Сахалине. Вслед за Холмском, который остаётся без бензина с 14 июля, без топлива 24 июля остался Углегорск. Муниципальные власти проводят совещания, но топлива на АЗС это не прибавляет — его по-прежнему нет.

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Между тем долгожданное завершение налогового маневра в нефтяной отрасли пока не принесло участникам рынка уверенности в том, что бензиновый ажиотаж не повторится вновь. Не верят в это и авиакомпании, на фоне скачущих бензиновых цен они вознамерились поднять цены на авиабилеты, компенсируя уже понесённые убытки от возросшей цены топлива.

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Напомним, в соответствии с законопроектом, принятом на этой неделе Госдумой РФ в третьем, итоговом чтении, с 1 января 2019 года в России будут постепенно снижать экспортные пошлины на нефть. В течение шести лет они должны снизиться с 30% до 0%. Взамен пропорционально будет расти налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтедобытчиков, который зачисляется в бюджетную систему PФ. Хотя президент Владимир Путин, отвечая в ходе «прямой линии» на один из вопросов по поводу резко взлетевших цен на бензин, признав факт «неточного, мягко говоря, регулирования в сфере энергетики», заявил о готовности подписать законопроект о возможности повышения экспортной пошлины.

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«Налоговый манёвр в нефтяной отрасли направлен на то, чтобы оставить внутри России достаточный объем нефтепродуктов и была возможность корректировать цены, чтобы не было таких скачков в сторону повышения. Но предлагаемый механизм очень сложный, и многое непонятно, к примеру — по алгоритму работы оборотного акциза, который призван стимулировать крупные нефтяные компании производить более качественные нефтепродукты, не ниже пятого класса», — пояснил ИА вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

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Интересно, что, несмотря на неопределённость, в Минэнерго уже заявили о стабилизации рынка, там не прогнозируют сильного роста цен на бензин в 2019 году, несмотря на повышение акцизов с 8,2 тыс. до 12,3 тыс. руб. на тонну.

«Считаем, что при текущих параметрах налогового маневра и с учетом последних макропрогнозов принятых мер должно хватить для удержания роста цены на бензин в 2019 году на уровне околоинфляционных ожиданий», — пообещал замминистра энергетики Павел Сорокин, прогнозируя, что инфляция в России к концу 2019 года составит около 4,3% в годовом выражении.

Напомним, аналогичная ситуация наблюдалась и в 2017 году. В частности, Российский топливный союз неоднократно предупреждал регуляторов, что в условиях падения рубля и растущей мировой нефти необходимо принимать комплекс мер, вплоть до ограничения экспорта нефтепродуктов, иначе роста цен на внутреннем топливном рынке не избежать. Но государевы люди были заняты выборами, а позднее — футболом.

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«Честно говоря, я смотрю в будущее с пессимизмом. Какое-то время — на период проведения чемпионата мира по футболу или до конца нынешнего года — цены будут сдерживаться за счет жестких административных мер. Но ведь уже утверждены параметры очередного этапа налогового маневра. С 1 января 2019 года акцизы на топливо резко возрастают.

По сути, они возвращаются к тем параметрам, которые были обозначены ранее — где-то около 12 тыс. рублей за 1 тонну бензина (сейчас они снижены до 8 тыс.). Кроме того, экспортные пошлины будут продолжать снижаться, а НДПИ расти. И если к зиме цены на нефть не упадут, то мы опять можем столкнуться с повышением розничных цен на горючее. Мы пытались обсуждать этот вопрос с представителями регулирующих органов. Но нам отвечают: не торопитесь, вот когда возникнет проблема — тогда и будем решать», — заявил президент РТС Евгений Аркуша.

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Поэтому не исключено, что заверения чиновников о незначительном росте цен на топливо и стабилизации ситуации не более чем очередная сказка — «по щучьему велению». Но супротив неё уже давно «народная примета» появилась: когда чиновники обещают «стабилизацию» и отсутствие «ценовых шоков», то ожидать следует обратного.

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