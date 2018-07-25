Спекуляция? Почему авиакомпании намереваются поднять цены

Москва, , 14:10 — REGNUM Бензиновый ажиотаж, возникший в России на фоне слабеющего рубля и дорожающей нефти, когда экспорт нефтепродуктов стал выгоднее торговли на внутреннем рынке, не слишком повлиял на стоимость авиационного керосина. Но тем не менее авиакомпании собираются поднять цену билетов, обосновывая это намерение необходимостью компенсировать скачок цен на авиационный керосин.

Комментируя решение повысить топливный сбор из-за подорожавшего авиационного бензина, один из заметных участников топливного рынка в интервью ИА REGNUM предположил, что в данном случае речь может идти о спекуляции на бензиновой проблеме.

«На бирже скачков по керосину в последний месяц нет. Стоимость авиационного керосина составляет около 43 тысяч рублей тонна. Эта цена достаточно стабильна, и здесь (как в своё время на бензине, когда в день бывало подорожание в 1,5−2 тысячи рублей) такого ажиотажа не было, а скачки в 200−300 рублей за тонну это ни о чём.

Рост наблюдался, когда были основные скачки на бензин и дизтопливо — апрель, май. Но когда правительство перешло на «ручное» управление топливным рынком, договорившись с руководителями крупных нефтяных компаний не повышать розничные цены на бензин, керосин рос примерно так же, как и все другие нефтепродукты.

И уже больше месяца цена керосина по большому счёту не менялась. То, что по керосину ожидается локальный рост, этого не видно — цена на рынке достаточно стабильна. Как правило, рост начинается осенью — октябрь-ноябрь, но и там каких-то глобальных скачков не должно быть», — отметил эксперт.

Между тем замминистра энергетики Павел Сорокин, слова которого цитирует «Коммерсант», ранее сообщал, что с начала 2018 года отпускные цены НПЗ на авиатопливо выросли на 6,4% (инфляция составила 1,7%). С середины июня 2017 года до июня 2018 года цены на НПЗ увеличились почти на 45% при росте потребительских цен на 2,4%.

Но если авиакомпании начали перекладывать в стоимость билетов за весенний скачок цен на авиакеросин, то почему тоже самое не предпринять тем, кто пострадал от бензинового скачка, к примеру, транспортникам, ведь на АЗС взлёт цен произошел не в пример больше?

Как уже сообщало ИА REGNUM, намерение поднять цены на авиабилеты российские авиакомпании озвучивали также в июне. Первым о том, что стоимость полётов может подорожать на 200−400 рублей за счет увеличения суммы топливного сбора уже с 26 июля известил «Аэрофлот». Не исключено, что такую же компенсацию за рост авиационного керосина хотели бы получить и другие авиакомпании.

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