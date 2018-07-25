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Торговцы не уймутся: на Урале снова подорожал бензин

Экономика

За неделю — на 34 копейки

Торговцы не уймутся: на Урале снова подорожал бензин
Иван Шилов © ИА REGNUM
Бензин

Екатеринбург, 25 июля 2018, 07:09 — REGNUM  На заправках Свердловской области снова подорожало топливо. За неделю бензин марки АИ 92(93) поднялся в цене на 34 копейки и достиг отметки 40,63 рубля, следует из материалов областного УФАС.

Бензин марки АИ 95 не изменился в цене. А вот дизтопливо подорожало на 29 копеек, до 44,25 рубля.

Напомним, резкий рост топлива отмечался весной. На торговцев граждане жаловались, в том числе и президенту России Владимиру Путину. После этого на некоторое время торговцы притихли, а цены на бензин замерли.

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Бензиновый ажиотаж
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