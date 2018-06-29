Нефтяная уловка: что происходит с ценами на бензин в регионах

Светлана Шаповалова, , 13:04 — REGNUM

Данные Росстата о прекращении роста цен на внутреннем топливном рынке и заверения регуляторов (Минтопэнерго и ФАС) о стабилизации ситуации имеют мало общего с действительностью. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с таблицей по мелкооптовым и розничным ценам на бензин в различных регионах России за 27 июня 2018 года, подготовленной Российским топливным союзом (РТС).

Напомним, экстренные меры по взлетевшим ценам на моторное топливо в правительстве начали обсуждать с конца мая. В качестве одной из них по итогам совещаний у курирующего ТЭК вице-премьера Дмитрия Козака была рекомендация нефтяным компаниям увеличить биржевые продажи нефтепродуктов на 3% (по сравнению с маем 2017 года). Но нефтяники её проигнорировали. Объемы биржевой торговли остаются ниже уровня прошлого года.

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Если в первой половине июня биржевые цены показали существенное снижение, то после 20 числа стал виден боковой тренд с повышением цен: бензин марки АИ-92 вырос на 670 рублей за тонну, АИ-95 — на 1000 рублей, ДТ — на 76 рублей. Оптовые цены при зафиксированных розничных остаются на уровне, не обеспечивающем покрытие эксплуатационных расходов АЗС. Мелкооптовые цены снизились вслед за биржевыми, но все равно остаются выше биржевых.

№ п/п Регион (город) Компания (мелкооптовые поставки) Мелкооптовые цены Компания (реализация на АЗС) Розничные цены ДТ АИ-92 АИ-95 ДТ АИ-92 АИ-95 руб./л руб./л руб./л руб./л руб./л руб./л 1 г. Москва РН-Москва 41,75 40,28 41,33 РН-Москва 43,98 41,85 45,56 Газпромнефть-РП 40,78 39,48 41,40 Газпромнефть-Центр 43,58 41,90 45,11 Лукойл-ЦНП 42,38 41,57 41,66 Лукойл-ЦНП 44,72 42,45 46,35 Среднее значение 41,64 40,44 41,46 ВЕМЕС 44,34 42,13 45,73 Астра 45,47 44,24 46,57 НефтьМагистраль 44,94 42,08 45,49 2 г. Санкт-Петербург РН-СЗ 42,33 40,05 41,78 РН-Северо-Запад 43,65 40,55 43,81 BP (РН-Северо-Запад) 44,12 40,85 44,51 Газпромнефть-СЗ 42,17 39,87 41,78 Газпромнефть-северо-запад 43,86 41,06 44,17 Лукойл-СЗНП Лукойл-СЗНП 44,9 41,4 44,96 Киришиавтосервис 41,92 40,35 42,00 Киришиавтосервис 43,41 40,35 43,52 Татнефть 41,17 43,50 43,80 Татнефть-АЗС-запад 44,55 42,89 44,93 Среднее значение 41,90 40,94 42,34 ПТК 46,06 42,27 45,28 Фаэтон 46,9 42,7 45,9 NesteOil 44,91 41,68 44,89 Shell 45,08 42,39 45,1 CircleK 44,75 41,12 44,34 Линос 43,73 40,59 44,11 3 Владимирская область * РН-Рязань 42,00 39,24 40,83 РН-Рязань 42,80 40,20 43,10 * Газпромнефть-РП 41,79 39,07 41,33 Газпромнефть 44,30 40,90 43,80 Среднее значение 41,90 39,16 41,08 РОСТТЕХ 46,50 42,00 45,00 Сити-Ойл 47,30 46,00 49,20 4 Воронежская область Воронежнефтепродукт (РН-Воронеж) 41,10 40,80 42,85 Воронежнефтепродукт (РН-Воронеж) 43,80 42,00 45,10 Среднее значение 41,10 40,80 42,85 ВТК 44,1 42,25 45,5 Калина 44,1 43,8 46,85 5 Нижегородская область Газпромнефть-РП 42,34 40,62 41,85 Газпромнефть 43,20 41,00 43,65 Лукойл-ВНП 41,37 40,39 40,50 Лукойл-ВНП 44,14 41,14 44,49 Среднее значение 41,86 40,51 41,18 Сити-Петролеум 44,90 41,14 44,90 Петрол 52 44,90 41,14 44,90 Волга-Нефтепродукт 44,00 43,00 44,50 6 Костромская область Газпромнефть-РП 41,50 40,11 41,44 РН-Ярославль 42,12 41,40 42,52 ТНК 43,65 41,25 43,25 Среднее значение 41,81 40,76 41,98 КТК 45,50 44,5 45,50 Shell 45,99 43,99 45,29 7 Чувашская республика ** ООО Башнефть-розница 39,47 41,36 Башнефть — Розница 43,00 40,20 43,40 Чув.филиал ООО «Татнефть АЗС Центр» 43,00 40,80 43,58 Чув.филиал ООО «Татнефть АЗС Центр» 44,80 40,60 43,50 ** ООО Лукойл-Волганефтепродукт 42,70 41,70 43,00 Лукойл 45,69 41,24 45,24 Среднее значение 42,85 40,66 42,18 ИРБИС 44,99 41,99 43,99 ЧебНЕФТЬ 44,99 42,99 43,97 8 Республика Татарстан Башнефть 40,72 39,59 40,75 Башнефть 42,90 40,50 43,10 Лукойл 42,02 40,98 41,85 Лукойл 42,90 40,50 43,10 Таиф НК 40,81 39,26 41,84 Таиф НК 42,90 40,50 43,10 Татнефть 40,72 Татнефть 42,80 40,40 43,00 Среднее значение 41,07 39,94 41,48 Ирбис 42,99 40,39 42,99 Волга Ойл 42,90 40,50 43,70 Форт Римэкс 44,00 41,00 43,00 Эконом 42,00 40,20 43,00 9 Башкортостан Башнефть-розница 40,16 39,38 40,13 АЗС Башнефть 43,50 40,30 43,30 ЛУКОЙЛ-УНП не реализуют не реализуют не реализуют ЛУКОЙЛ-УНП 44,90 41,25 44,99 Среднее значение 40,16 39,38 40,13 ОПТАН 43,50 40,30 43,30 АЗС-КПД 43,40 40,30 43,10 10 Забайкалье Газпромнефть-РП 43,09 39,24 41,40 Газпромнефть-РП 43,82 39,61 42,74 Башнефть 42,00 39,10 41,25 Башнефть 42,81 38,90 42,18 Среднее значение 42,55 39,17 41,33 11 Тюменская область ГПН 43,09 39,38 40,20 ГПН 44,60 40,30 43,40 Лукойл 45,02 41,55 41,78 Лукойл 46,15 41,25 45,15 Среднее значение 44,06 40,47 40,99 АЗС Н-1 44,80 41,30 43,60 Нью Петрол 44,00 40,40 43,40 Кондор 44,50 41,00 43,50 12 Новосибирская область Газпромнефть-РП 43,52 39,15 40,28 Газпромнефть-Новосибирск 45,28 40,21 43,07 Роснефть-Новосибирск-нефтепродукт 45,74 40,38 40,99 Роснефть-Новосибирск-нефтепродукт 45,25 40,2 43,2 Среднее значение **** 43,52 39,15 40,28 Лукойл (Франшиза) 48,9 42,35 45,2 SHELL (Франшиза) 45,29 41,29 44,19 Янтарь 45,3 40,95 43,2 Хорос 45,3 40,3 43,1 ПРАЙМ 45,3 40,35 13 Красноярский край РН-КНП 41,92 38,54 40,37 РН-КНП 45,40 40,00 42,10 ГПН-РП 44,00 39,28 41,12 ГПН-РП 45,55 40,15 42,20 Среднее значение 42,96 38,91 40,75 25 часов 46,90 41,60 44,50 КНП 46,90 41,60 44,40 14 Алтайский край Роснефть-Алтайнефтепродукт 43,68 39,59 40,96 Роснефть-Алтайнефтепродукт 44,15 40,35 42,15 Газпромнефть 43,62 39,11 40,18 Газпромнефть 44,15 40,15 42,20 Среднее значение 43,65 39,35 40,57 Октан 45,10 40,90 42,80 Лукойл 45,30 41,05 42,95 15 Рязанская область Роснефть-Рязаньнефтепродукт 40,49 38,26 39,96 Газпромнефть-РП 40,80 38,20 40,60 Среднее значение 40,65 38,23 40,28 Шелл-Нефть 46,79 43,79 44,69 16 Иркутская область Иркутскнефтепродукт 44,18 39,34 40,51 АО «Иркутскнефтепродукт» 44,50 40,70 41,20 Среднее значение 44,18 39,34 40,51 БРК 44,90 41,10 42,80 17 Республика Бурятия Бурятнефтепродукт 45,86 40,54 41,57 Бурятнефтепродукт 44,40 40,20 42,50 Среднее значение 45,86 40,54 41,57 Крайснефть 44,30 40,10 42,40 18 Читинская область РН-Востокнефтепродукт 46,58 41,37 42,26 РН-Востокнефтепродукт 44,75 39,80 42,00 Среднее значение 46,58 41,37 42,26 Омни 47,90 42,30 44,30 19 Камчатский край ННК-Камчатнефтепродукт 52,22 45,81 48,15 ННК-Камчатнефтепродукт 50,35 45,6 49,25 Среднее значение 52,22 45,81 48,15 20 Приморский край РН-Востокнефтепродукт 48,30 42,50 44,00 РН-Востокнефтепродукт 44,45 41,45 42,4 ННК-Приморнефтепродукт 44,70 41,50 42,20 ННК-Приморнефтепродукт 44,6 41,5 42,5 Среднее значение 46,50 42,00 43,10

Снижение акцизов в обмен на обещание нефтяных компаний сдерживать рост розничных цен на бензин тоже вызывает вопросы. Особенно сложная ситуация в Сибири (Алтай, Бурятия) и на Дальнем Востоке: там видна даже отрицательная доходность. Не исключено, что у независимых участников рынка это породит большой соблазн торговать суррогатом, чтобы не разориться.

Если сравнивать с предыдущими данными по ценам на топливо в регионах, то за период с 18 июня 2018 года в некоторых регионах РФ наблюдалась тенденция к снижению мелкооптовых цен, однако эффект от уменьшения цен в мелком опте все еще незначителен и не покрывает убытков независимых АЗС при реализации топлива.

А сопоставление мелкооптовых и розничных цен вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВНИК) показывает, что в большинстве случаев мелкооптовые цены находятся практически на одном уровне с их же розничными ценами либо превышают их.

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«Все это говорит о том, что объемов биржевых торгов для снижения бензиновых цен явно недостаточно. Топливные ценники на АЗС ВИНК ниже цен независимых АЗС на 1−2 рубля, что приводит к перетоку клиентов от независимых на АЗС (до 30%).

Независимые сети автозаправок генерируют убытки. За этим неизбежно следует срыв обязательств по госконтрактам, дестабилизация системы нефтепродуктообеспечения крупных государственных и корпоративных клиентов. Мы уже неоднократно говорили, что для снижения цен необходимо не только снижение экспорта нефтепродуктов и более объективное биржевое ценообразование для появления конкурентной среды на бирже.

Необходимо включение таких механизмов государственного регулирования, которые бы обеспечили продажи нефтепродуктов исключительно в рынок без возможности ценовых манипуляций производителей и трейдеров», — считает вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

Вызывает недоумение и налоговый маневр по снижению экспортных пошлин и увеличению внутреннего налогообложения, озвученный на днях главой Минфина Антоном Силуановым.

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По мнению менеджмента «Роснефти», предусмотренная налоговым маневром отмена к 2024 году экспортных пошлин, которые являются инструментом защиты внутреннего рынка, будет означать неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на топливо и их реальное повышение как минимум в 1,5 раза.

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В компании также считают, что текущая налоговая нагрузка является причиной убыточности нефтепереработки для внутреннего рынка (ранее заявлялось, что потери нефтепереработчиков достигают 3 тыс. рублей на тонну дизельного топлива и 7 тыс. рублей на тонну бензина АИ-92).

Напомним, в Российском топливном союзе ещё с прошлого года призывают к принятию комплексных мер, включающих увеличение экспортных пошлин и снижение акцизов, но, несмотря на неоднократные обращения, эти предложения до сих пор игнорируются.

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Между тем президент российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша считает, что, если бы налоговый маневр развивался так, как было задумано изначально, не надо было бы принимать срочных мер по снижению акцизов.

«К сожалению, у различных федеральных органов исполнительной власти свои задачи. У Минфина — одно, у Минэнерго — другое, у ФАС — третье», — заключил глава РТС.

В отсутствие готового решения проблемы топливного рынка России в регионах зреют бензиновые бунты, а опрос, проводимый редакцией ИА REGNUM, свидетельствует о том, что подавляющее большинство (77%) из более 8 тысяч опрошенных не верят, что правительству удастся приостановить рост цен. Поэтому пока налоговый маневр больше напоминает уловку.

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