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На Алтае не собираются устанавливать верхнюю планку курортного сбора

Экономика

Одним из самых проблемных вопросов при его введении власти Алтайского края назвали администрирование

На Алтае не собираются устанавливать верхнюю планку курортного сбора
© Светлан Шаповалова
Алтайский край

Барнаул, 11 июля 2017, 05:17 — REGNUM  В Алтайском крае введение курортного сбора считают своевременной мерой, которая может оказать положительное влияние на развитие инфраструктуры курортных местностей. В то же время в регионе не собираются устанавливать его верхнюю планку — 100 рублей с человека в сутки. Комментируя состоявшиеся накануне парламентские слушания, где обсуждался соответствующий правительственный законопроект, губернатор Александр Карлин подчеркнул, что полностью разделяет позицию председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрея Макарова, поддержавшего мнение о том, что в первый год эксперимента курортный сбор не должен превышать 50 рублей. Такой вывод можно сделать из сообщения главы региона, опубликованного на официальном сайте Алтайского края.

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«Думаю, в ближайшее время закон будет принят во втором и третьем чтениях с тем, чтобы мы могли оперативно запустить механизм законопроектной работы на региональном уровне и принять нормативные акты в сроки, рекомендованные нам федеральным центром», — отметил Александр Карлин.

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При этом он подчеркнул, что в документах, которые регион направил в Госдуму, отражено мнение о том, что средства курортного сбора следует консолидировать на региональном уровне и направлять в муниципалитеты на строго определенные, закрепленные федеральным законом цели. Правительство Алтайского края полагает, что такой подход позволит учитывать потребности курортных территорий с разным потенциалом, с разной степенью его развитости.

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«Таким образом мы сможем стимулировать развитие курортных территорий, которые пока еще не обладают таким качеством инфраструктуры как, например, Белокуриха. В этом случае эффекты от введения курортного сбора будут носить более системный характер и распространяться на большее количество муниципалитетов, чем если мы этот ресурс будем изначально ограничивать рамками бюджета конкретного муниципалитета», — привел довод губернатор Александр Карлин.

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Важно, по его мнению, еще и то, что за региональным бюджетом в таком варианте сохранится функция контроля за целевым использованием этих средств.

«Что целесообразно, тем более на этапе эксперимента», — подчеркнул глава Алтайского края.

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Власти региона полагают, что закон об эксперименте с курортным сбором будет принят в оптимальные сроки. Вместе с тем, по мнению Александра Карлина, одним из сложнейших вопросов является администрирование курортного сбора.

«Мы должны понимать, что этот сбор, во-первых, не является налоговым платежом и его взимание не может быть механическим. С другой стороны, важно, чтобы эта мера была справедливой и в отношении тех, кто использует легальные места размещения, и тех, кто размещается в частном секторе, при том, что значительная часть этого частного бизнеса де-юре не регистрируется», — подчеркнул губернатор.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые инициатива введения в некоторых регионах страны курортного сбора была озвучена на заседании президиума Госсовета, который в августе 2016 года прошел в алтайском городе-курорте Белокуриха.

В июле 2017 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры и созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма в отдельных субъектах России. Предполагается, что новый сбор появится в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Парламентские слушания состоялись на этапе подготовки законопроекта ко второму чтению. В мероприятии, состоявшемся 11 июля, приняли участие руководители комитетов по бюджету и налогам; по труду, социальной политике и делам ветеранов; по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления; по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также лидеры парламентских фракций, губернаторы, общественные деятели, представители турбизнеса.

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Введение курортного сбора в регионах России