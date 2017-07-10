Володин: 100% курортного сбора должны зачисляться в муниципалитеты

Москва, , 11:58 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на необходимость разделения доходов от курортного сбора между регионами и муниципалитетами, большую часть следует отдавать именно местным бюджетам, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

Предполагается, что в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях появится новый сбор.

«Разные подходы, мы считаем, что средства должны получать те, кто принимает отдыхающих, это непосредственно муниципалитеты. Предлагается первый год, чтобы 70% средств шли в муниципалитете, 30% — регионам, а второй и последующий, чтобы деньги 100% зачислялись в муниципалитеты, — города и поселения, там где непосредственно находятся отдыхающие», — отметил Володин.

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов согласен с таким распределением на первый год, однако, полагает, что 100% сбора на второй и последующий годы должны получать именно регионы.

С такой позицией не согласны в Госдуме.

«Смысл введения, насколько мы понимаем ваше предложение, заключается в том, что муниципалитеты должны радоваться каждому туристу, каждому отдыхающему, кто приезжает оздоравливаться, они должны воспринимать это как возможность в том числе как решение местных проблем через людей, которые приезжают к ним отдыхать. А когда вы говорите, что разницы нет и средства могут зачисляться на региональный уровень, это значит, муниципалитеты опять не будут иметь никакой мотивации», — указал Володин.

«Мотивация должна появиться. Сейчас у них головная боль от приезжающих. У них нагрузка на здравоохранение, на общественный транспорт, нагрузка в том числе на органы правопорядка. Им на это никто средств не выделяет. Наша задача — создать не просто мотивацию, а это должно быть правилом», — полагает спикер Госдумы.

Он сослался на международный опыт.

«Все страны мотивируют муниципалитеты, и муниципалитеты, и органы местного самоуправления ожидают курортного сезона, они готовят санатории, они понимают, что за счет этого будет пополняться муниципальная казна. Поэтому это принципиальный вопрос», — подчеркнул Володин.

Правительственный законопроект о проведении в некоторых регионах страны эксперимента в виде введения курортного сбора Госдума приняла в первом чтении в июне. Предполагается, что в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях появится новый сбор. Согласно законопроекту, максимальная ставка составит 100 рублей в сутки с человека, в Госдуме настаивают на том, что платеж должен быть на первый год эксперимента должен быть зафиксирован в размере максимум 50 рублей.

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