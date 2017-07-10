Курортный сбор предлагают привязать к «звездам» отелей

Москва, , 14:22 — REGNUM Вводить курортный сбор можно только после того, как будет проведена дифференциация платежей в зависимости от того, в отеле какого класса проживают туристы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний.

«Такой сбор можно было бы вводить после того, как будет проведена классификация средств возмещения, когда будет определено качество обслуживания тех или иных отелей. А уже исходя из качества, необходимо будет дифференцировать платежи со стороны граждан», — отметил Аксаков.

По его словам, при осуществлении сбора должен соблюдаться принцип справедливости.

«Если люди размещаются в отеле четырех или пяти звезд, то очевидно, они могут платить платеж больше, чем 100 рублей, совершенно не заметят этого и спокойно будут его осуществлять. Для отелей низшей звездности платежи должны быть самыми низкими и стремится к нулю», — заявил Аксаков.

Кроме того, значительные полномочия в вопросе курортного сбора депутат предлагает отдать на уровень регионов, чтобы муниципальные и региональные власти сами принимали решение, какой способ подходит именно им.

«Например, в Крыму мы предлагаем лучше собирать разовый сбор 300−500 рублей, как они решат. Причем, возможно, они захотят это сделать в зависимости от классификации отеля или примут другое решение по своим законам», — сообщил Аксаков.

Между тем, сам депутат, как и вся его фракция, не поддержали правительственный законопроект о введении пилотного курортного сбора по 100 рублей в сутки с человека на территории Крыма, а также Краснодарского, Алтайского и Ставропольского краев. Законопроект был принят Госдумой в первом чтении в июне. Текущая версия вызвала много вопросов и замечаний, поэтому для обсуждения инициативы депутаты организовали парламентские слушания. В частности, в текущей версии документа не прописано, каким образом платеж будет администрирован и в стоимость каких услуг войдет. По итогам парламентских слушаний, профильный комитет определится с основными поправками к законопроекту во втором чтении.