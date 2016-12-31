Средний Урал – 2016: долги по зарплате и «приземление Boeing»

Екатеринбург, , 10:16 — REGNUM Кризисные явления в глобальной экономике и введённые западными странами в отношении России санкции накладывали и продолжают накладывать свой отпечаток на состояние экономики Среднего Урала. И в уходящем 2016 году мы стали свидетелями как указывающих на кризисные явления процессов, так и позитивных изменений в экономике региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Свердловской области одной из самых острых проблем в текущем году стали задержки и невыплаты заработной платы на предприятиях. Так по данным регионального управления Государственной инспекции труда на конец ноября 2016 года выплаты задерживали 32 предприятия 3870 своим сотрудникам на общую сумму более 155 миллионов рублей. При этом из них 15 предприятий находятся в состоянии банкротства, и их долг по заработной плате работникам превышает 89 миллионов рублей.

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Также в этом году вновь возникли проблемы с оплатой труда на «Верхнесинячихенском металлургическом заводе» (ВСМЗ). В течение лета текущего года рабочие дважды объявляли голодовку требуя погасить долг по зарплате, который составил порядка 11 миллионов рублей. К ситуации подключилась прокуратура, а по результатам проверки было возбуждено уголовное дело.

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Примерно в этот же период происходили задержки заработной платы перед сотрудниками Асбестовского кирпичного завода. Работники предприятия обратились в прокуратуру и записали видеообращение адресованное руководству завода и областным властям. Рабочие сообщили, что находятся в отчаянии и требовали немедленной выплаты задолженности по зарплате и внятных пояснений о дальнейшей судьбе предприятия. И только после вмешательства областной прокуратуры задолженность по зарплате с мая по июль перед 183 сотрудниками завода в размере свыше 8,1 миллиона рублей была погашена, а само предприятие с начала июля было переведено в режим простоя.

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Тогда же, осенью была приостановлена деятельность ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий». На предприятии с ноября 2015 года по август 2016 года двести сотрудников недополучили порядка пяти миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры удалось погасить задолженность в размере 2,4 миллионов рублей, но тем не менее, материалы дела были направлены в следственные органы.

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В октябре о невыплате зарплаты на сумму порядка семи миллионов рублей заявили представители таджикской диаспоры в Екатеринбурге. Проблемы коснулись трудовых мигрантов из Средней Азии. К их разрешению также подключилась прокуратура Свердловской области.

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В ноябре стало известно о частичной невыплате заработной платы сотрудникам ОАО «Алапаевский металлургический завод» с марта по август 2016 года. Задолженность предприятия перед 87 сотрудниками составила более 6,2 миллионов рублей.

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Тогда же была проведена проверка на АО Производственное объединение «Уралэнергомонтаж», в результате которой было установлено, что предприятие имеет долг по зарплате свыше 147,9 миллионов рублей. Частично в размере 88 миллионов рублей долг был погашен только в конце декабря. По остальной сумме задолженности был составлен график выплат, который находится на контроле прокуратуры. И всё это только самые известные случаи невыплат зарплат на Среднем Урале в текущем году.

На этом фоне показатели одного из крупнейших предприятий оборонки в Свердловской области НП «Уралвагонзавод» (УВЗ) выглядят позитивными. В прошлом году на УВЗ возникли проблемы с заказами на производство вагонов, в результате чего сотрудников предприятия отправляли в вынужденные отпуска. Также исковые требования о признании завода банкротом поступали в суды от кредиторов.

В текущем году руководству УВЗ удалось договориться с кредиторами и стабилизировать ситуацию на предприятии. В пресс-службе предприятия сообщили, что о полной стабилизации вагоностроительной отрасли говорить пока рано, но благодаря мерам господдержки в российском вагоностроении наметились положительные тенденции. УВЗ был получен ряд крупных заказов, была увеличена загрузка вагоносборочного и металлургического производств. Ну, а цеха занятые выпуском военной продукции в течение текущего года были полностью обеспечены заказами и работали без перебоев. И на конец года итоговая ожидаемая выручка предприятия должна на 11% превысить прошлогодние показатели.

Ещё один позитивный момент — это открытие совместного предприятия Boeing и ВСМПО-АВИСМА в особой экономической зоне «Титановая долина». Напомним, что изначально предполагалось, что в ОЭЗ «Титановая долина» именно предприятие Boeing станет локомотивным резидентом. Однако экономические санкции, введённые против России странами Запада, нарушили эти планы. И к 2016 году ОЭЗ, в которую были вложены немалые инвестиции, пришла с провальными показателями. Но к концу года произошёл прорыв и 21 декабря в Москве был подписан документ о стратегическом сотрудничестве между американской компанией и российской корпорацией в особой экономической зоне Среднего Урала.

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Более того, началось финансирование второй очереди ОЭЗ, локомотивным резидентом которой должно стать УГМК — предприятие, которое следит за своей репутацией.

Также стоит отметить и рост бюджета Свердловской области. Но связано это в первую очередь с федеральными инвестициями в регион перед предстоящими в 2018 году играми группового этапа ЧМ по футболу в Екатеринбурге. И хотя региональный Минфин и планирует в последующие годы свести к минимуму разницу в доходах и расходах и выйти на бездефицитный бюджет, в реальности учитывая то, что кризисные явления так и не преодолены, это может стать проблематичным.

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Так же, как остаётся проблематичным строительство второй ветки метрополитена в Екатеринбурге. То, что город нуждается в развитии подземного транспорта — безусловно, однако получить государственное финансирование на строительство метрополитена так и не удалось. Тем не менее, региональные власти намерены изыскать средства. Идёт поиск не только частных инвесторов, но и рассматривается инициатива о выпуске региональных облигаций займа на строительство подземки в областном центре.

Не вызывают оптимизма и желания поднять тарифы на проезд в городском транспорте Екатеринбурга. Напомним, что новые тарифы были установлены с января месяца текущего года и они были увеличены с 23 до 26 рублей за один проезд. В конце года городские перевозчики заговорили о необходимости повышения тарифов и отправили свои доводы в региональную энергетическую компанию (РЭК). Однако в РЭК отложили рассмотрение заявок, а значит жители Екатеринбурга не получат как в прошлом году «новогодний подарок» в виде повышения тарифов на проезд в транспорте.

Поднимут ли тарифы на проезд в Екатеринбурге, когда это произойдёт и удастся ли областным властям найти средства на строительство второй линии городского метрополитена, мы теперь узнаем только в будущем году.

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