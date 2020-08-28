Чита, , 07:00 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается, однако без нового летального случая не обошлось. Как сообщает оперативный штаб региона, на 28 апреля в регионе выявили 4541 носителя SARS-CoV-2 (24 человека за последние сутки). Из них 4178 пациентов (28 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

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Подтверждена причина смерти от COVID-19 у скончавшейся женщины 63 лет, которая также имела тяжёлые сопутствующие патологии. Общее число жертв коронавируса достигло 56 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что в Забайкальском крае продолжают выявлять новых носителей коронавируса, власти региона сочли возможным разрешить проведение различных массовых мероприятий.

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За 27 апреля в регионе выявили 24 носителя SARS-CoV-2.

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