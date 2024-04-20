Геническ, Херсонская область, 20 апреля, 2024, 12:33 — ИА Регнум. При обстреле села Каиры в Херсонской области со стороны украинской армии погиб мирный житель. Об этом 20 апреля сообщил журналистам знакомый с ситуацией источник.

Антон Вергун/РИА Новости

«В результате обстрела террористами киевского режима населённого пункта Каиры погиб один мирный житель. Кроме того, из-за обстрела Каховки один мирный житель ранен», — сказал он.

В дневное время ВСУ 17 раз обстреляли населённые пункты на левом берегу Днепра, а ночью в них зафиксировали ещё 17 прилётов. Под удар украинской армии попали Каховка, Новая Каховка, Юбилейное, Алешки, Каиры, Великая Лепетиха, Новая Маячка и Днепряны, отметил источник.

Он добавил, что также ВСУ нанесли удар по автомобилю скорой помощи в Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля в результате обстрела села Ясные Зори в Белгородской области со стороны украинских военных получили ранения две мирные жительницы. Обеих пострадавших доставили в областную больницу для оказания необходимой медпомощи.

Мэр Горловки Иван Приходько 18 апреля сообщил о восьми пострадавших мирных жителях при обстреле ВСУ центра города. В результате удара также получили повреждения медицинские учреждения.

Ранее в этот же день глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ обстреляли больницу и станцию переливания крови в Горловке из американских РСЗО HIMARS. Он уточнил, что украинские войска целенаправленно били по медучреждениям.