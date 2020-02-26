26 Февраля
 
7:09

Во Владивостоке массово проверяют школы после сообщений о минировании

С утра 26 февраля практически во все школы Владивостока поступили сообщения о закладке взрывных устройств, а также о неком ядовитом веществе. На официальном сайте мэрии Владивостока никакой информации по этому поводу нет.

7:03

Красноярские школы эвакуируют после сообщения о минировании

В Красноярске 26 февраля из-за сообщений о минировании эвакуировали гимназию «Универс» и несколько других школ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в системе образования.

7:01

«Тревога не учебная»: как проходит эвакуация в школах Новосибирска

В числе «заминированных» образовательных учреждений Новосибирска оказалась и школа № 48. Как рассказал порталу «Сиб.фм» один из учеников этой школы, эвакуация учащихся и преподавателей прошла без паники.

«Ничего особенного не сказали. Просто сообщили, что тревога не учебная. Началась сигнализация, приехали пожарные и МЧС, нас отпустили домой», — уточнил школьник.

6:53

По данным СМИ, из-за сообщений о минировании массово эвакуируют школы не только в Новосибирске и Красноярске, но и Чите, Хабаровске и Улан-Удэ.

6:51

Кузбасс продолжают «минировать»

Напомним, что ранее волна «минирования» прокатилась по Кузбассу. Так, 10 февраля из-за сообщения о минировании были оцеплены гипермаркеты «Леруа Мерлен» на Ленинградском и Кузнецком проспектах, а также рынок «Сотка» в городе Кемерово. В понедельник, 3 февраля, в Кемеровской области в очередной раз «заминировали» здания судов.

6:46

Скриншот со страницы паблика «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

6:44

В Новосибирске растёт число «заминированных» школ

Список школ Новосибирска, которые эвакуируют из-за сообщений о минировании, растёт.

«В школе №211 эвакуация, по словам наших подписчиков, произошел звонок о «заминировании». На месте работают пожарные, сотрудники полиции,сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». — Также очевидцы сообщают о подобных случаях и в других школах: №96, №63А, №45, №155, №207, №137, №215, №45, №74, №48, №54, №153, №196, №142».

6:34

В Красноярске массово «минируют» школы

Школы Красноярска утром 26 февраля массово эвакуируют из-за сообщений о минировании. Известно, что злоумышленники «заминировали» несколько гимназий и школ.

6:33

Депутат Новосибирска: наказание для лжетеррористов надо ужесточать

Депутат горсовета Новосибирска Олег Шестаков («Единая Россия») прокомментировал сообщения о минировании городских школ, которые массово прокатились сегодня, 26 февраля.

«Сегодня детей в школу 74 не запускают. В чате пишут, что злоумышленники сообщили о каком-то предполагаемом теракте. Наказание для таких шутников надо ужесточать», — написал Шестаков на своей странице в социальной сети Facebook.

6:33

В Новосибирске эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

Ситуация с «минированием» школ взята на контроль губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, сообщили в правительстве региона.

Отметим, что сообщения о минировании сегодня утром, 26 февраля, поступили в несколько школ Новосибирска. По данным очевидцев, эвакуированы школы №74, №92, №48 и №211.

6:32

В Новосибирске эвакуируют школы из-за сообщений о минировании

В Новосибирской области сегодня, 26 февраля, прокатилась волна массовых сообщений о минировании ряда объектов образования, сообщили в аппарате антитеррористической комиссии региона.

Сообщения поступают по электронной почте.

«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено», — прокомментировали в аппарате антитеррористической комиссии.

Новосибирцев просят сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.