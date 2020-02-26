Во Владивостоке массово проверяют школы после сообщений о минировании
С утра 26 февраля практически во все школы Владивостока поступили сообщения о закладке взрывных устройств, а также о неком ядовитом веществе. На официальном сайте мэрии Владивостока никакой информации по этому поводу нет.
Красноярские школы эвакуируют после сообщения о минировании
В Красноярске 26 февраля из-за сообщений о минировании эвакуировали гимназию «Универс» и несколько других школ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в системе образования.
«Тревога не учебная»: как проходит эвакуация в школах Новосибирска
В числе «заминированных» образовательных учреждений Новосибирска оказалась и школа № 48. Как рассказал порталу «Сиб.фм» один из учеников этой школы, эвакуация учащихся и преподавателей прошла без паники.
«Ничего особенного не сказали. Просто сообщили, что тревога не учебная. Началась сигнализация, приехали пожарные и МЧС, нас отпустили домой», — уточнил школьник.
По данным СМИ, из-за сообщений о минировании массово эвакуируют школы не только в Новосибирске и Красноярске, но и Чите, Хабаровске и Улан-Удэ.
Кузбасс продолжают «минировать»
Напомним, что ранее волна «минирования» прокатилась по Кузбассу. Так, 10 февраля из-за сообщения о минировании были оцеплены гипермаркеты «Леруа Мерлен» на Ленинградском и Кузнецком проспектах, а также рынок «Сотка» в городе Кемерово. В понедельник, 3 февраля, в Кемеровской области в очередной раз «заминировали» здания судов.
Скриншот со страницы паблика «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
В Новосибирске растёт число «заминированных» школ
Список школ Новосибирска, которые эвакуируют из-за сообщений о минировании, растёт.
«В школе №211 эвакуация, по словам наших подписчиков, произошел звонок о «заминировании». На месте работают пожарные, сотрудники полиции, — сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». — Также очевидцы сообщают о подобных случаях и в других школах: №96, №63А, №45, №155, №207, №137, №215, №45, №74, №48, №54, №153, №196, №142».
В Красноярске массово «минируют» школы
Школы Красноярска утром 26 февраля массово эвакуируют из-за сообщений о минировании. Известно, что злоумышленники «заминировали» несколько гимназий и школ.
Депутат Новосибирска: наказание для лжетеррористов надо ужесточать
Депутат горсовета Новосибирска Олег Шестаков («Единая Россия») прокомментировал сообщения о минировании городских школ, которые массово прокатились сегодня, 26 февраля.
«Сегодня детей в школу 74 не запускают. В чате пишут, что злоумышленники сообщили о каком-то предполагаемом теракте. Наказание для таких шутников надо ужесточать», — написал Шестаков на своей странице в социальной сети Facebook.
В Новосибирске эвакуируют школы из-за сообщений о минировании
Ситуация с «минированием» школ взята на контроль губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, сообщили в правительстве региона.
Отметим, что сообщения о минировании сегодня утром, 26 февраля, поступили в несколько школ Новосибирска. По данным очевидцев, эвакуированы школы №74, №92, №48 и №211.
В Новосибирске эвакуируют школы из-за сообщений о минировании
В Новосибирской области сегодня, 26 февраля, прокатилась волна массовых сообщений о минировании ряда объектов образования, сообщили в аппарате антитеррористической комиссии региона.
Сообщения поступают по электронной почте.
«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено», — прокомментировали в аппарате антитеррористической комиссии.
Новосибирцев просят сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.