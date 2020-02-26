В числе «заминированных» образовательных учреждений Новосибирска оказалась и школа № 48. Как рассказал порталу «Сиб.фм» один из учеников этой школы, эвакуация учащихся и преподавателей прошла без паники.

«Ничего особенного не сказали. Просто сообщили, что тревога не учебная. Началась сигнализация, приехали пожарные и МЧС, нас отпустили домой», — уточнил школьник.