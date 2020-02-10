Кемерово, , 14:48 — REGNUM В Кемерове сегодня, 10 февраля, из-за сообщения о минировании оцепили гипермаркеты «Леруа Мерлен» на Ленинградском и Кузнецком проспектах, сообщает «Газета Кемерова»

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Людей эвакуировали.

Поступили сообщения о минировании ещё нескольких зданий.

«Поступил сигнал о минировании судов, крупного гипермаркета на Ленинградском, а также рынка «Сотка». Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов», — уточняет СМИ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлый понедельник, 3 февраля, в Кузбассе в очередной раз «заминировали» здания судов.

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