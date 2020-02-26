Красноярск, , 05:41 — REGNUM Школы Красноярска утром 26 февраля массово эвакуируют из-за сообщений о минировании.

Известно, что злоумышленники «заминировали» гимназию «Универс», гимназии №2, №7, школу №150, и лицей №28, передаёт телеканал «Енисей».

В соцсетях также появилась информация о «минировании» школ №144, 143, 139, 115 и 134 и эвакуации части школ в Академгородке.

Как сообщало ИА REGNUM, волна «минирований» в России началась в ноябре 2019 года. С тех пор были проверены сотни объектов, в том числе суды, школы, больницы. Угроза ни разу не подтвердилась.

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