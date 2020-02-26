Новосибирск, , 06:12 — REGNUM В Новосибирской области сегодня, 26 февраля, прокатилась волна массовых сообщений о минировании ряда объектов образования, сообщили в аппарате антитеррористической комиссии региона.

Сообщения поступают по электронной почте.

«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. В настоящее время признаков закладки взрывных устройств не обнаружено», — прокомментировали в аппарате антитеррористической комиссии.

Новосибирцев просят сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

Ситуация взята на контроль губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Отметим, что сообщения о минировании сегодня утром, 26 февраля, поступили в несколько школ Новосибирска. По данным очевидцев, эвакуированы школы №74, №92, №48 и №211.

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