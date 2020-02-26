Новосибирск, , 06:30 — REGNUM Депутат горсовета Новосибирска Олег Шестаков («Единая Россия») прокомментировал сообщения о минировании городских школ, которые массово прокатились сегодня, 26 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня детей в школу 74 не запускают. В чате пишут, что злоумышленники сообщили о каком-то предполагаемом теракте. Наказание для таких шутников надо ужесточать», — написал Шестаков на своей странице в социальной сети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области прокатилась волна массовых сообщений о минировании ряда объектов образования. Сообщения поступают по электронной почте.

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