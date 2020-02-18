В городе Кудрово, на границе Всеволожского района Ленобласти и Петербурга, из-за ураганного ветра произошла дорожная авария. «Такой у нас ветер, что вы не поверите, но «Газель», которая [была припаркована у дома №13/5], просто тупо ветром вытолкало на проезжую часть, и она впилилась в проезжающее такси»,— сообщает автор видео.