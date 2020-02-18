На границе Петербурга и Ленобласти ветер «подтолкнул» «Газель» к ДТП
В городе Кудрово, на границе Всеволожского района Ленобласти и Петербурга, из-за ураганного ветра произошла дорожная авария. «Такой у нас ветер, что вы не поверите, но «Газель», которая [была припаркована у дома №13/5], просто тупо ветром вытолкало на проезжую часть, и она впилилась в проезжающее такси»,— сообщает автор видео.
Циклон «Дэннис» не нанёс серьёзного ущерба электросетям в Псковской области, сообщили в Псковском филиале компании «Россети Северо-Запад». Порывы ветра на территории региона достигали 16−21 метров в секунду.
Однако без аварий на электросетях не обошлось. Локальные отключения были зафиксированы в Гдовском, Опочецком, Пустошкинском и Куньинском районах.
Набережные Петербурга подтопило: утки довольны
Сильный ветер и подъем уровня воды в Финском заливе привели к частичному подтоплению центральных набережных Петербурга. Об этом жители города сообщают 18 февраля в социальных сетях.
Угроза наводнения в Петербурге отступила, непогода продолжается
Из-за угрозы наводнения в Петербурге закрывали дамбу. Пик угрозы наводнения был пройден в три часа ночи 18 февраля.
В Ленинградской области больше всего от циклона пострадал город Мурино. 17 февраля здесь затопило Воронцовский бульвар и ряд дворов. С одного из домов по Новой улице ветром сорвало кусок штукатурки — он упал прямо на припаркованный рядом автомобиль, сообщают жители в соцсетях.
В Новгородской области 18 февраля сохраняется штормовая погода. Согласно предупреждению ГУ МЧС России по региону, порывы юго-западного, западного ветра могут достигать 15 м/с.
В Петербурге сады и парки по-прежнему закрыты для посещения. Такие меры власти города приняли для обеспечения безопасности жителей от падения деревьев.
Шторм «Дэннис» парализовал работу транспортной системы в Британии
В Великобритании проливные дожди сопровождались сильными порывами ветра, скорость которых достигала 140 км/ч. В результате многие автодороги были затоплены, нарушены железнодорожное и авиационное сообщения.
В Петербурге комитет по благоустройству продолжает сохранять режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает сегодня, 18 февраля, администрация Санкт-Петербурга. Серьёзных происшествий не зафиксировано, но данные по упавшим деревьям продолжают поступать. Пока сообщается о 44 поваленных ураганом деревьях.
На северо-западе европейской территории России ещё сутки сохранятся сильные ветры, связанные с влиянием атлантического циклона, который подошел к побережью Норвегии, сообщает Гидрометцентр РФ.
В Ленобласти шторм повалил более ста деревьев
В Ленинградской области из-за штормового ветра, начавшегося еще в минувшие выходные и продолжившегося в понедельник, 17 февраля, вдоль дорог упали не менее 120 деревьев, в основном это дубы, осины и ели.