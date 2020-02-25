Воронеж, , 09:28 — REGNUM Последствия снегопада, прошедшего в Воронеже 24−25 февраля, ликвидировали коммунальные службы, к утру основные магистрали приведены в нормативное состояние, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

По информации мэрии, за ночь с 24 на 25 февраля на территории города выпало около четырёх сантиметров снега, усложнило ситуацию и переход от плюсовой температуры, при которой снег шёл днём и вечером, к минусовой ночью.

«Комбинаты благоустройства за ночь осуществили на улицах города несколько циклов посыпки-подметания проезжих частей, что позволило к утру привести магистрали Воронежа в нормативное состояние. Утром работа продолжилась на тротуарных частях, на остановках и в правых полосах дорог. Также ведется вывоз снега и очистка решеток ливневой канализации», — добавили в мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильный мокрый снег, прошедший в Воронежской области 24−25 февраля, оставил без электроснабжения жителей нескольких районов области.

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