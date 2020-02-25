Воронеж, , 09:16 — REGNUM Без света остались населённые пункты в нескольких районах Воронежской области из-за мокрого снега и с ильного ветра в ночь на 25 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Воронежэнерго».

Как уточнили в энергокомпании, из-за налипания снега произошли отключения в сетях 6−10 кВ, в результате зафиксированы отключения потребителей на территории Воронежской области. Больше всего из-за непогоды пострадали жители Аннинского, Бобровского, Терновского, Россошанского, Новоусманского, Нижнедевицкого, Хохольского, Семилукского и Верхнехавского районов.

В связи с этим в «Воронежэнерго» введён особый режим работы, на местах аварий работают 37 аварийно-восстановительных бригад в составе более 120 человек. Для энергоснабжения социально-значимых потребителей задействовано 8 резервных источника электроснабжения (РИСЭ).

Днём 24 февраля на Воронеж и область обрушился сильный снегопад при плюсовой температуре. Снег продолжился вечером и ночью.