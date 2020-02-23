Великий Новгород, , 00:32 — REGNUM В Новгородской области сильный ветер привёл к нарушениям электроснабжения вечером 22 февраля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, всего без света остались 45 населённых пунктов с населением больше 1,5 тыс. человек.

Идут восстановительные работы, но к полуночи 23 февраля без электричества оставались ещё 1326 человек в 24 населённых пунктах Новгородской области. Отключения зафиксированы в восьми районах. Социально-значимых объектов без энергоснабжения нет, уточнили в ведомстве.

В восстановительных работах задействованы 12 бригад энергетиков. Планируется завершить их к 18:00 23 февраля.

В ГУ МЧС России по Новгородской области работает оперативный штаб.

В ведомстве напомнили о прогнозе Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, согласно которому ночью на территории области возможно усиление ветра до 22 м/с.