Лондон, , 11:33 — REGNUM Обрушившийся в ночь на 16 февраля на Великобританию мощный шторм «Дэннис» парализовал работу транспортной системы Соединенного Королевства. Об этом 17 февраля сообщают британские СМИ.

Отмечается, что проливные дожди сопровождались сильными порывами ветра, скорость которых достигала 140 км/ч. В результате многие автодороги были затоплены. Также нарушены железнодорожное и авиационное сообщения.

Сообщается как минимум о двоих погибших. Жителям рекомендовали отказаться от поездок. На помощь спасателям направлены военнослужащие.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 и 9 февраля на Британию обрушился шторм «Сиара», который вызвал разрушения, наводнения и подтопления домов, нарушения в графике движения наземного и воздушного транспорта. По последним данным, в результате шторма «Сиара» в Британии погибли три человека.

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