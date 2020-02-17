Кудрово, Ленинградская область, , 14:07 — REGNUM В городе Кудрово, на границе Всеволожского района Ленобласти и Петербурга, из-за ураганного ветра произошла дорожная авария. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Местный житель снял видео из окна своей высотки от том, как из-за сильнейшего ветра столкнулись два такси — грузовое «Грузовичкофф» и легковое Uber. Причем для этого «Газели» пришлось пересечь Европейский проспект у дома № 14/6.

«Такой у нас ветер, что вы не поверите, но «Газель», которая [была припаркована у дома №13/5], просто тупо ветром вытолкало на проезжую часть, и она впилилась в проезжающее такси», — сообщает автор видео.

Пострадал левый борт автомобиля Skoda Octavia. Водитель такси остановился, вышел и пытается разобраться с «Газелью» без водителя, у которой еще и включилась сигнализация.

«Тут даже идти невозможно. Между домами такой сквозняк, что вихрь виден», — добавил местный житель.

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Ранее управления МЧС городу и области предупреждали жителей о ветре до 28 м/с, а власти закрыли доступ в городские парки и скверы.

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