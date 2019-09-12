Рабат, , 12:53 — REGNUM В Марокко в результате наводнения, которое повлекло за собой крупную автокатастрофу, погибли 11 человек. По информации властей, автобус с десятками пассажиров внутри «смыло» с моста в провинции эль-Ханке, сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

В результате спасательной операции удалось эвакуировать 27 человек, некоторые из которых были ранены. Пострадавшие были доставлены в больницу в городе Эр-Рашидия. Поисковая операция продолжается до сих пор, однако смерть 11 пассажиров уже была подтверждена.

Как сообщается, это уже не первый раз, когда наводнения в Марокко приводят к трагическим последствиям. В конце августа 2019 года наводнение захлестнуло футбольный стадион на юге страны, после чего погибли восемь человек, а в июле 2019 года 15 человек стали жертвами оползня, также вызванного наводнением.