Москва, 7 ноября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. В России в преддверии распродаж выросли масштабы киберпреступности. Так, защитные решения компании «МегаФон» зафиксировали рост почти на треть числа попыток привести абонентов на вредоносные ресурсы. Оператор отмечает, что эта динамика уже превысила пользовательскую активность на маркетплейсах.

Иван Шилов ИА Регнум

Одним из популярных способов обмана в сезон распродаж остается фишинг. Злоумышленники создают сайты, имитирующие популярные бренды, призывают своих жертв ввести пользовательские данные, чтобы заполучить все личные данные. Защитные решения «МегаФона» отслеживают такие ресурсы и при попытке посетить фишинговый сайт, система автоматически сообщает об угрозе. В компании рассказали, что в среднем такое предупреждение демонстрируется абонентам свыше 360 тысяч раз в месяц. Но с конца октября количество показанных предупреждений увеличилось на 27%.

Ожидается, что мошенничества с помощью сайтов, имитирующих интернет-магазины и маркетплейсы, будут лидировать на фоне интереса покупателей к распродажам. Помимо фишинга мошенники применяют и другие способы обмана интернет-пользователей. К примеру, находят учетные записи с устаревшими регистрационными данными, получают к ним доступ, совершают покупки, оплачивая привязанной картой, и даже оформляют рассрочки.

«Распродажи — время, когда интернет-пользователям следует уделять особое внимание безопасности собственных данных», — — отметил директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов. Он посоветовал актуализировать информацию в личных кабинетах маркетплейсов и интернет-магазинов, установить двухфакторную аутентификацию и удалить устаревшие аккаунты. «Также не стоит пренебрегать предупреждениями оператора и защитного ПО об опасности», — подчеркнул Хренов.