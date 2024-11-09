Москва, 9 ноября, 2024, 06:24 — ИА Регнум. В России распространилась практика мошенничества посредством получения SMS-кодов, предупредила «Почта России».

Digital.gov.ru «Почта России»

«Почта России» не запрашивает коды из SMS. Будьте внимательны», — говорится в Telegram-канале компании.

Там обратили внимание, что мошенники звонят россиянам и представляются якобы от имени «Почты России» с просьбой сообщить SMS-код для оформления реестра или доставки.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило, что одним из трендов 2024 года в сфере мошенничества стало возрождение и массовое использование криминальной схемы «Мамонт». В МВД пояснили, что в классической схеме «Мамонт» мошенники похищают деньги и данные банковских карт у жертв под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с популярных маркетплейсов. В новой же схеме злоумышленники не требуют ввода данных банковской карты на фишинговом сайте, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений, якобы обеспечивающее безопасную сделку.

25 сентября глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что мошенники используют дипфейки от имени МВД. По его словам, в соцсетях распространялся фальшивый видеоролик о работе оперативных подразделений МВД, который был маркирован логотипом министерства и выглядел как подлинный. Также министр особо подчеркнул важность повышения общей цифровой грамотности населения России для обеспечения безопасности в киберпространстве и для борьбы с такого рода IT-преступлениями.