Кабул, , 09:46 — REGNUM Взрыв произошёл в афганской столице городе Кабуле, в районе, где находятся административные учреждения. Об этом 5 сентября сообщает агентство Reuters.

Взрывное устройство сработало в 10:10 по местному времени (08:40 мск) в районе Шаш Дарак. Здесь расположены правительственные здания, такие как здание министерства обороны, а также здания штаб-квартиры НАТО и посольства США.

По предварительным данным, взорвался автомобиль, начинённый взрывчаткой, под управлением террориста-смертника.

Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими пояснил, что информация о возможных жертвах и пострадавших пока не поступала, на место происшествия в срочном порядке отправились спасатели и медики.

На данный момент пока ни одна из террористических группировок, действующих на территории Афганистана, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве в Кабуле, который унёс жизни 16 человек. Со дня взрыва прошло менее, чем трое суток — он прогремел вечером 2 сентября.

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