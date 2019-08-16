Брянск, , 15:30 — REGNUM

Полицейского, устроившего драку в кафе поселка Локоть Брасовского района Брянской области, арестовали на два месяца. Суд удовлетворил поддержанное прокуратурой ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения его под стражу, сообщили 16 августа в пресс-службе региональной прокуратуры.

36-летнего экс-заместителя начальника отдела полиции «Брасовский» МО МВД России «Навлинский» подозревают в умышленном причинении тяжких телесных повреждений несовершеннолетнему. Ближайшие два месяца мужчина проведёт под стражей. Расследованием уголовного дела занимается региональный Следственный комитет. Прокуратура контролирует ход следствия.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 13 августа 2019 года полицейский в состоянии опьянения избил посетителя кафе. 17-летний пострадавший в тяжёлом состоянии находится в больнице.

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