По данным ГИБДД, ДТП произошло около 2:30 2 августа на 420-м км дороги Астрахань — Элиста — Ставрополь. Предварительно установлено, что водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком.

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