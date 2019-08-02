Одной из версий страшной аварии на Ставрополье является усталость водителя, об этом сообщили в региональной полиции. Как сообщается, погибший водитель автобуса на границе со Ставропольским краем был остановлен сотрудниками ДПС в рамках операции «Сон за рулем», однако от отдыха он отказался.
Об этом: ДТП с пятью погибшими на Ставрополье: водитель мог уснуть
Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту аварии — с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.
По теме: Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП на Ставрополье
После аварии трое пострадавших находятся в реанимации в хирургическом отделении Апанасенковской райбольницы. Их состояние медики оценивают как относительно стабильное.
Об этом: Трое пострадавших в ДТП в Ставрополье находятся в реанимации
По данным ГИБДД, ДТП произошло около 2:30 2 августа на 420-м км дороги Астрахань — Элиста — Ставрополь. Предварительно установлено, что водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком.
Об этом: Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье