2 Августа
 
9:49

Одной из версий страшной аварии на Ставрополье является усталость водителя, об этом сообщили в региональной полиции. Как сообщается, погибший водитель автобуса на границе со Ставропольским краем был остановлен сотрудниками ДПС в рамках операции «Сон за рулем», однако от отдыха он отказался.

Об этом: ДТП с пятью погибшими на Ставрополье: водитель мог уснуть

9:47

Прокуратура Ставропольского края начала проверку по факту аварии — с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По теме: Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП на Ставрополье

9:46

После аварии трое пострадавших находятся в реанимации в хирургическом отделении Апанасенковской райбольницы. Их состояние медики оценивают как относительно стабильное.

Об этом: Трое пострадавших в ДТП в Ставрополье находятся в реанимации

9:45

По данным ГИБДД, ДТП произошло около 2:30 2 августа на 420-м км дороги Астрахань — Элиста — Ставрополь. Предварительно установлено, что водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком.

Об этом: Пять человек погибли и 18 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье