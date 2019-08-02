Ставрополь, , 08:15 — REGNUM

В Ставропольском крае сотрудники региональной прокуратуры начали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и грузовика, унёсшего жизни пяти человек.

Форма прокурора Vsemetri.com

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Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, проверка проводится с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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Напомним, грузовик и рейсовый автобус столкнулись на трассе в Ставропольском крае ночью 2 августа. Инцидент произошёл на 420-м километре автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь. Водитель автобуса «Сан Лонг», следовавший из Волгограда, по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Renault.

Всего в автобусе находилось 23 пассажира. Пять человек погибли, включая водителя, 59-летнего жителя Ставрополя, ещё 18 пострадали. Они доставлены в районную больницу.