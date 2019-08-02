Ставрополь, , 09:17 — REGNUM

Причиной аварии с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае утром 2 августа, в которой погибли пять человек, могла стать усталость одного из водителей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Как сообщается, погибший водитель автобуса на границе со Ставропольским краем был остановлен сотрудниками ДПС в рамках операции «Сон за рулем», однако от отдыха он отказался.

«Сейчас рассматривается одна из версий произошедшего — усталость водителя автобуса», — сообщили в ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром на 420-м километре автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь пассажирский автобус, в котором находились 23 человека, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. На месте погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 ранены, трое находятся в реанимации. Прокуратура начала проверку.

На месте происшествия работают экстренные службы, движение в данном направлении затруднено.

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