Ставрополь, , 07:24 — REGNUM

В Ставропольском крае в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля погибли пять человек, еще 18 пострадали, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло около 2:30 2 августа на 420-м км дороги «Астрахань — Элиста — Ставрополь». Предварительно установлено, что водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком.

В момент инцидента в салоне транспортного средства находились 23 человека, пять из них погибли, в том числе водитель, еще 18 пострадали. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Иркутске в результате аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля Kia погибли два человека и ещё 10 пострадавших были госпитализированы.

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