Ставрополь, , 14:27 — REGNUM

Пользователи социальных сетей обсуждают аварию в Ставропольском крае, произошедшую в ночь на 2 августа. В сети спорят, кто виноват, а также выражают соболезнования пострадавшим и родственникам погибших.

Среди основных реакций — критика водителей на дорогах и соболезнования.

«Я каждый месяц в Ставрополь езжу на автобусах, сама несколько раз чуть в аварию не попадала. Водители засыпают за рулём. Один раз на встречку под КамАЗ выскочили, еле увернулись, второй раз на обочину выехали…» — рассказывает «ВКонтакте» Анастасия Х.

«Ну все, жди теперь по всей стране операцию «Автобус», будут многих тормозить и за перегоревшие лампочки в габаритах в дневное время штрафы выписывать, для отчетности. Жаль людей…» — пишет Юрий А.

«Такое ощущение, что автобус был картонный, ужас», — удивляется Елена Ш.

«Это все ночные рейсы? Это риск! Разве в СССР были ночные рейсы автобусов? Человеческая жизнь бесценна… в прямом смысле этого слова, грош цена ей», — отмечает в Insatgram пользователь mihailovamf.

«Хочется спать — остановись и кемарни час-другой. А теперь что? Небось не спится? Из-за одного… даже слов нет, чтоб подобрать, как эту особь назвать, пришла трагедия в многие семьи», — критикует действия водителей Мустафа С.

«Соболезную родным и близким», — сочувствует пострадавшим Виталий П.

«Виноват не водитель автобуса! А водитель большегруза, я был на месте ДТП, в большегрузе был установлен видеорегистратор», — признается в Instagram aleksey_kostyk.

«Я часто ездила на этом автобусе. Водители молодцы, несмотря на возраст! Сочувствую близким! Это был единственный нормальный автобус на рейсе Ставрополь — Волгоград. Какие ужасные автобусы приходится эксплуатировать водителям… тяжелая работа, ночной рейс, да ещё и качество транспорта оставляет желать лучшего! Предприниматели, которые выпускают транспорт на рейс, подумайте не только о доходах! Именно на этом автобусе водители всегда меняются, они соблюдают правила! Безумно жаль…» — защищает профессию andreevairina.

«Господи, спаси-сохрани, многое зависит от профессионализма врачей, но не все! Хоть бы остальные выжили!» — надеется mother_lena.

Ночью на 2 августа на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь произошла автомобильная авария. Столкнулись грузовой автомобиль Renault Premium и рейсовый автобус, следовавший из Волгограда в Ставрополь. По предварительным данным, погибли пять человек, еще 18 госпитализированы.

Следственный комитет собирает данные о случившемся. По предположениям полиции Ставрополя, виноват мог быть водитель грузовика, выехавший на встречную полосу. В начале расследования предполагалось, что в аварии виноват водитель автобуса.

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