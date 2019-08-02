Ставрополь, , 08:03 — REGNUM

В настоящее время в больнице после дорожно-транспортной аварии с участием автобуса, которая произошла в Ставропольском крае, находятся по меньшей мере десять пострадавших. Так, три человека находятся в реанимации в хирургическом отделении Апанасенковской райбольницы. Их состояние медики оценивают как относительно стабильное.

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«Трое находятся в реанимации, ещё трое в отделении в тяжёлом состоянии, остальные в среднем», — приводит ТАСС слова представителя медучреждения.

Отмечается, что у детей серьёзных травм нет.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельное дорожно-транспортное происшествие в Ставропольском крае с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля произошло ночью 2 августа около 2:30 2 августа на 420-м км дороги «Астрахань — Элиста — Ставрополь». Предположительно, виновником аварии стал водитель автобуса, который выехал на встречную полосу.

В результате ДТП погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, ещё 18 пострадали.