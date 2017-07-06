Погода в Поволжье: прогноз

Чебоксары, , 23:22 — REGNUM В Поволжье в связи с сильными дождями и усилением ветра в ряде регионов для спасателей вводят повышенный режим готовности. Между тем, ливни продолжатся. ИА REGNUM публикует прогноз на 7 июля по данным региональных управления МЧС.

В Оренбургской области, Башкирии, Самарской области, Мордовии, Ульяновской области, Чувашии и Пермском крае прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления: сохранится усиление ветра до 16−22 м/с, местами ожидается понижение температуры, дожди. В Пермском крае местами (по центральным и южным районам) будет сильный дождь, гроза. В Башкирии прогнозируются небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы, на автодорогах утром местами дымка с видимостью 1−2 км.

Спасатели предупреждают, что в связи с непогодой повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждением линий электропередач и линий связи, обрушением слабо закреплённых конструкций, падением деревьев, обрушением кровли зданий и сооружений.

В Кировской области для спасателей проходят тактико-специальные занятия. С сотрудниками, военнослужащими и гражданским персоналом проводятся строевые смотры и контрольные занятия, проверяются знания профессиональных обязанностей. 7 июля в регионе будет облачно с прояснениями, в большинстве районов — кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы. Порывы ветра 12−17 м/с, максимальная температура составит +19 градусов тепла.

В Нижегородской области до вечера 7 июля будет облачно, дождливо, местами — сильные дожди. В Пензенской области местами кратковременный дождь. В данных регионах порывы ветра будут достигать 12 м/с, максимальная температура воздуха составит +17…+20 градусов тепла. Относительно спокойная погода в Марий Эл, Саратовской области, Удмуртии и Татарии, где прогнозируется небольшой и умеренный дождь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи со сложными погодными условиями в Ульяновской области на 24 часа был введен режим чрезвычайной ситуации. За сутки в регионе зарегистрировано 145 отключений электроэнергии, почти 120 затоплений подвалов многоквартирных домов и 135 протечек кровель. Самая сложная ситуация сложилась в Ульяновске, Новоульяновске, Чердаклинском и Старомайнском районах.

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В Нижнем Новгороде и Чувашии введён режим повышенной готовности для спасателей. Напомним, в Чувашской Республике из-за сильного дождя и ветра произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах Канашского района, подача света была возобновлена через три часа. В Марпосаде произошло отключение электроснабжения в 97 домах, в которых проживает около 400 человек — авария устранена. Днём шли работы по восстановлению электроснабжения в Урмарском районе: в населенных пунктах Шоркистры, Саруй и Ичеснер-Атаево.

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Напомним, в ночь с 5 на 6 июля в ряде регионов Поволжья из-за сильных дождей и порывов ветра произошли аварии на сетях. В Пермском крае установившиеся неблагоприятные погодные условия края (шквалистый ветер с отдельными порывами до 25 метров в секунду, сильные ливни) вызвали технологические нарушения на объектах электросетевого хозяйства. Произошло аварийное отключение электроснабжения в 32 населенных пунктах в 10 районах, ремонтные работы продолжаются. В Татарии без света остались 103 населённых пункта в 10 муниципалитетах, в настоящее время электроснабжение восстановлено. В Самарской области в ряде муниципалитетов зафиксировано падения деревьев с последующим повреждением автомобилей, а также нарушение электроснабжения населения и частичное повреждение кровель. В Удмуртии вечером 5 июля поступило сообщение об отключении света в ряде муниципальных образований, днём 6 июля без электричества оставались семь населенных пунктов в трех муниципальных образованиях. В Ульяновске было подтоплено 15 придомовых территорий и подвальных помещений.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, синоптики дали очередной прогноз о том, когда в Москве настанет «нормальное» лето. Ожидается, что показания термометров в вернутся к нормальным июльским значениям к 12−13 июля. Ближайшие выходные, 8 и 9 июля, будут дождливыми и холодными. «Столичный регион будет находиться под влиянием тыловой, холодной части циклона с центром над Верхней Волгой. Ожидается погода с дождями и температурой на 4−6 градусов ниже климатической нормы», — сообщили в Гидрометцентре.

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