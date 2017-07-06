Ульяновский губернатор отчитался перед президентом о борьбе со стихией

Ульяновск, , 15:07 — REGNUM Ситуация с транспортным сообщением в Ульяновской области стабильная. Авиа‑ и железнодорожные перевозки проходят в рабочем режиме, сообщил губернатор Сергей Морозов.

По его словам, в регионе, на который обрушилась стихия, пока еще остаются сложные участки на размытых дорогах. Одним из таких участков стала часть дороги близ села Русская Беденьга. Там обвалилось около 40 метров дороги, которую подмыло вышедшим из берегов ручьем. Теперь в этом месте придется строить новую переправу.

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Также Морозов сообщил, что о положении дел в регионе доложено президенту РФ Владимиру Путину. Ситуация находится на жёстком контроле, заверил губернатор. Работа общественного транспорта, вопросы энергообеспечения и уличного освещения области взяты под особый контроль.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в связи со сложными погодными условиями в Ульяновской области на 24 часа был введен режим чрезвычайной ситуации.

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За сутки в регионе зарегистрировано 145 отключений электроэнергии, почти 120 затоплений подвалов многоквартирных домов и 135 протечек кровель. Самая сложная ситуация сейчас в Ульяновске, Новоульяновске, Чердаклинском и Старомайнском районах.

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Решен вопрос о переброске в пострадавшие от стихии муниципальные образования дополнительных ремонтных бригад сетевых организаций из Чувашии, Мордовии, Пензы, Самары и Саратова и из южных районов области для восстановления линий электропередач, ремонта объектов водоснабжения, откачки воды и уборки упавших деревьев.

Экстренно из некоторых летних лагерей вывезены дети.

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