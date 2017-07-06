В Нижнем Новгорода введен режим повышенной готовности

Нижний Новгород, , 20:56 — REGNUM В Нижнем Новгороде из-за дождя, который продолжался весь день 6 июля, городские службы переведены в режим повышенной готовности для ликвидации возможных последствий ливня.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нижнем Новгороде введен режим повышенной готовности. Все структурные подразделения и оперативные службы привлечены для быстрого реагирования на ситуации, которые могут возникнуть в городе из-за сильного дождя. По прогнозам синоптиков, ночью дождь продолжится, поэтому все службы будут работать в круглосуточном режиме», — заявил заместитель главы администрации города Сергей Миронов.

Как сообщало ИА REGNUM, ливень в Нижнем Новгороде начался вечером 5 июля. К утру в городе выпало от 24 до 47 мм осадков. Дождь продолжался весь день 6 июля.

В администрацию города поступило около 300 обращений от нижегородцев, касающихся последствий ливня — это подтопление дворовых территорий и проезжей части дорог, сломанные ветки и деревья.

К вечеру 6 июля улиц города и из дворов откачано уже больше 2500 кубометров воды, эти работы продолжаются, в том числе по обращениям жителей. Также суммарно во всех районах города уже убрано 43 упавших дерева.

Одним из самых заметных происшествий стал очередной оползень на Зеленском съезде. Это один из самых оживленных участков в городе. Из-за оползня он был перекрыт и водителям пришлось искать пути объезда.

Кроме того, из-за ливня возникли серьезные сложности в работе общественного транспорта. Десятки трамваев и троллейбусов не смогли выйти в рейс по графику.