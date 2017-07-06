Четверг, 6 Июля 2017 года
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После ливней в Башкирии затопило дороги в городах

Происшествия

Больше всего пострадали города Туймазы и Октябрьский

Уфа, 6 июля 2017, 13:25 — REGNUM  Дороги двух башкирских городов оказались затоплены после гроз и ливней. От непогоды больше всего пострадали города Туймазы и Октябрьский. Автомобили с трудом проезжали по воде, где-то движение было практически парализовано.

По данным ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня также прогнозируется сильный ветер, с порывами до 18−23 м/с, ливни, грозы и град.

По прогнозу, днем облачная погода с прояснениями. Местами кратковременные дожди, по юго-востоку небольшие, в отдельных районах ливни, грозы, град. Ветер юго-западный 9−14 м/с, местами шквалистое усиление ветра 18−23 м/с. Температура воздуха +19…+24°.

На автодорогах местами ухудшение видимости в осадках до 1−2 км.

ГУ МЧС региона отмечает, что возникновение ЧС на объектах ЖКХ и ТЭК республики не выше локального уровня. Сохраняется вероятность возникновения аварий на коммунальных системах и системах электроснабжения, нарушение линий связи по республике. Основной причиной может стать изношенность инженерных сетей, несвоевременный ремонт, погодные условия.

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