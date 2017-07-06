Режим повышенной готовности введён в Чувашии из-за ливней

Чебоксары, , 12:48 — REGNUM Чувашию в очередной раз накрыли сильные дожди. За сутки выпало более месячной нормы осадков, из-за ливней в ряде населённых пунктов прекращено энергоснабжение. Ожидается, что ливни будут идти по 8 июля. В республике введён режим повышенной готовности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ГКЧС Чувашии, за сутки на территории республики выпало в среднем 42 мм осадков. В городах Алатырь и Канаш, Алатырском, Порецком, Ибресинском и Канашском районах за сутки выпала месячная норма осадков (от 58 до 80 мм).

5 июля из-за сильного дождя и ветра произошло отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах Канашского района, подача света была возобновлена через три часа. В Марпосаде произошло отключение электроснабжения в 97 домах, в которых проживает около 400 человек — авария устранена. В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения в Урмарском районе: в населенных пунктах Шоркистры, Саруй и Ичеснер-Атаево.

В связи с неблагоприятными погодными условиями с 6 июля введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Чувашии единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Иван Моторин. Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения.

Между тем, с 6 по 8 июля в Чувашии будет идти сильный дождь, что может привести к возникновению происшествий, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, обрывом ЛЭП и линий связи, обрушением ветхих крыш, высотной строительной техники и кранов, затруднением в работе транспорта, подтоплением подвалов, цокольных этажей, жилых домов, объектов социальной сферы. Возможно переувлажнение почвы и нанесение ущерба сельскохозяйственным производителям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спасатели предупреждали, что в регионах Поволжья ожидается новая порция дождей и похолодания. Во всех регионах ПФО прогнозировались местами грозы, усиление ветра. Ранее, говоря о прогнозах на второй месяц лета, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков предупредил: в июле в России ожидаются природные катаклизмы.

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