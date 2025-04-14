Москва, 14 апреля, 2025, 08:20 — ИА Регнум. В Госдуме предложили сократить для женщин рабочий день на час, чтобы у них оставалось больше времени на семью. Такое мнение 14 апреля высказал депутат ГД от «Единой России» Игорь Антропенко.

Shatokhina Natalya/Global Look Press

Парламентарий обратил внимание на то, что сейчас дети посещают как минимум одну секцию или кружок дополнительного образования.

«Очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружка, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше. В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения. Девочки делают выводы, что так они точно не хотят, и уже заявляют, что детей у них не будет», — объяснил в беседе с ТАСС депутат.

Парламентарий также добавил, что большая загруженность вынуждает россиянок увольняться с работы. К тому же он подчеркнул, что лишний час нужен даже свободным женщинам, у которых еще нет детей и семьи.

«Женщине требуется намного больше времени, чем мужчине. Мы же говорим о самой прекрасной половине человечества! Стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой», — отметил депутат.

Он добавил, что сократить женщинам рабочий день хотя бы на час следует с сохранением зарплаты.

В июне 2024 года группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила законопроект, предусматривающий введение сокращенной рабочей недели в 39 часов для женщин с двумя и более детьми. Соответствующие поправки предлагается учесть в Трудовом кодексе РФ.

24 мая 2024 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил сократить рабочую пятницу для женщин на два часа с сохранением средней зарплаты. Парламентарий считает, что это необходимо сделать для госслужащих, работающих в бюджетной сфере, а также муниципальных служащих. Кроме того, он добавил, что для частных компаний такая мера может носить рекомендательный характер.