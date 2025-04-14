В Госдуме предложили сократить женщинам рабочий день на час
Москва, 14 апреля, 2025, 08:20 — ИА Регнум. В Госдуме предложили сократить для женщин рабочий день на час, чтобы у них оставалось больше времени на семью. Такое мнение 14 апреля высказал депутат ГД от «Единой России» Игорь Антропенко.
Парламентарий обратил внимание на то, что сейчас дети посещают как минимум одну секцию или кружок дополнительного образования.
«Очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружка, которые зачастую и начинаются в это же время, а некоторые и раньше. В итоге дети получают еще и уставшую маму, а это не лучший пример для подрастающего поколения. Девочки делают выводы, что так они точно не хотят, и уже заявляют, что детей у них не будет», — объяснил в беседе с ТАСС депутат.
Парламентарий также добавил, что большая загруженность вынуждает россиянок увольняться с работы. К тому же он подчеркнул, что лишний час нужен даже свободным женщинам, у которых еще нет детей и семьи.
«Женщине требуется намного больше времени, чем мужчине. Мы же говорим о самой прекрасной половине человечества! Стоит вопрос повышения демографии, а когда у молодой девушки будет время на выстраивание личной жизни, если она целый день проводит на работе, а потом уставшая едет домой», — отметил депутат.
Он добавил, что сократить женщинам рабочий день хотя бы на час следует с сохранением зарплаты.
В июне 2024 года группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила законопроект, предусматривающий введение сокращенной рабочей недели в 39 часов для женщин с двумя и более детьми. Соответствующие поправки предлагается учесть в Трудовом кодексе РФ.
24 мая 2024 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил сократить рабочую пятницу для женщин на два часа с сохранением средней зарплаты. Парламентарий считает, что это необходимо сделать для госслужащих, работающих в бюджетной сфере, а также муниципальных служащих. Кроме того, он добавил, что для частных компаний такая мера может носить рекомендательный характер.