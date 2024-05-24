Москва, 24 мая, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов направил обращение на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова с предложением сократить рабочую пятницу для женщин на два часа с сохранением средней зарплаты, сообщает «Газета.Ru».

ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина

«В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть инициативу об установлении сокращённой на два часа рабочей пятницы для женщин с сохранением средней зарплаты», — говорится в письме.

По мнению Чернышова, такая мера должна быть обязательной для госслужащих, работающих в бюджетной сфере, а также муниципальных служащих.

При этом для частных компаний данная мера может быть рекомендательной, добавил Чернышов.

Женщины составляют 49% от общего числа работников в России, что является одним из самых высоких показателей в мировой практике, отмечается в документе.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить продолжительность рабочей недели в России сразу на четыре часа, с 40 до 36 часов. В качестве примера депутат привела Нидерланды, где наблюдается один из самых высоких уровней жизни, люди работают не более 33 часов в неделю. В ряде других европейских стран продолжительность рабочей недели составляет 32-36 часов, подчеркнула она.

В июле министр труда и социальной защиты Антон Котяков не поддержал введение в России четырёхдневной рабочей недели. Глава ведомства заявил, что не видит необходимости в законодательном закреплении такой нормы.

Нестандартный график является предметом дискуссии с работодателем, и актуальные законные нормы позволяют ему организовывать работу сотрудников по своему усмотрению, отметил министр.