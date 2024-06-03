Москва, 3 июня, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила законопроект, предусматривающий введение сокращенной рабочей недели в 39 часов для женщин с двумя и более детьми.

Иван Шилов, ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Предусматривается установление сокращенной продолжительности рабочего времени для женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до 18 лет, на один час в неделю. То есть время их работы составит 39 часов в неделю», — говорится в пояснительной записке к документу, текст которой цитирует Lenta.ru.

Законопроект планируют внести в Госдуму. Отмечается, что такие работники смогут использовать право на сокращенную рабочую неделю, если в иных законах не предусмотрена меньшая продолжительность недели.

Соответствующие поправки предлагается учесть в Трудовом кодексе РФ. Авторы инициативы считают, что принятие закона позволит женщинам уделять больше времени детям, особенно с учётом той эмоциональной и физической нагрузки, которую берут на себя матери.

Как сообщило ИА Регнум, в июле 2023 года аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza представила итоги своего исследования, согласно которому выяснилось, что средняя продолжительность рабочей недели в России достигла рекордных показателей. В отчете предполагалось, что рост рабочей загрузки у граждан России связан с нехваткой персонала и повышением вовлеченности представителей женского пола в экономическую среду.

24 мая 2024 года вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов предложил сократить рабочую пятницу для женщин на два часа с сохранением средней зарплаты. Парламентарий считает, что это необходимо сделать для госслужащих, работающих в бюджетной сфере, а также муниципальных служащих. Кроме того, он добавил, что для частных компаний такая мера может носить рекомендательный характер.