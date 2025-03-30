Москва, 31 марта, 2025, 00:19 — ИА Регнум. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что россияне начали уважать и любить свою страну, гордиться ею, когда Владимир Путин стал президентом. Своё мнение она озвучила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» 30 марта.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Журналист напомнила, как в 1990-е годы в России буквально насаждалось чувство нелюбви к собственной стране, говорили, что она «плохая», с «жуткой историей», и что россиянам остаётся «каяться и любить Америку».

Когда пришёл Путин, по словам Симоньян, народ вспомнил, что Россия — великая страна и была великой ещё до того, как Америку открыли как континент, до того, как США стали страной как государством.

«И не просто вспомнили, а прониклись так, что мы стали что-то делать, чтобы эту свою страну восстанавливать… А можно себе было представить, что мы вернем Крым? Нет. А можно себе было представить, что мы будем вести войну, по признанию New York Times, с Америкой и будем ее выигрывать? Как сейчас каждый день с помощью вот этих ребят, которые носят шевроны с портретом Владимира Владимировича. Я хотела напомнить и сказать, дай бог здоровья», — сказала главред.

Маргарита Симоньян также напомнила о «колоссальном национализме» в 1990-е годы. По её словам, сейчас невозможно представить, спустя 25 лет, чтобы кто-то, как это было тогда, мог из представителей власти, в лицо сказать, что «армянка собкором в Краснодарском крае работать не сможет».

«Это же было. Сейчас это даже представить себе невозможно», — добавила медиаменеджер.

Она также напомнила и об экономическом кризисе 1998 году, и о сепаратистских настроениях, которые были в ряде регионов.

«И действительно, так и было. А потом пришел Путин и так перестало быть. Потому что пришел нормальный человек с ценностями, а не только с интересами, как у них. С ценностями, в которые он верит и которые он отстаивает 25 лет», — заключила Симоньян.

Как сообщало ИА Регнум, около 82% россиян позитивно оценивают работу Владимира Путина на посту президента РФ. Такие данные были опубликованы 28 марта по результатам опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ). 7% опрошенных выразили противоположное мнение. Также 81% респондентов заявили о доверии российскому президенту, а недоверие ему выразили 11%.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что любые слова президента Владимира Путина всегда подкреплены реальными действиями. Поэтому к высказываниям российского лидера нужно относиться с осторожностью.