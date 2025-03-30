Вашингтон, 30 марта, 2025, 07:22 — ИА Регнум. Американский военный, подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что любые слова президента РФ Владимира Путина всегда подкреплены реальными действиями. Поэтому к высказываниям российского лидера нужно относиться с осторожностью.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Владимир Путин

В эфире YouTube-канала Дэвис отметил, что западные лидеры и глава киевского режима Владимир Зеленский, все время делают разного рода смелые заявления, которые ничем не подкреплены в реальности.

«Это не тот случай. Это не та ситуация с российским президентом. Его слова намного более продуманны», — подчеркнул эксперт, комментируя высказывание Путина о появившейся возможности добить ВСУ.

Дэвис также отметил, что каждое слово президента России о положении дел на фронте можно подтвердить, просто посмотрев на любую карту военных действий: «Русские продвигаются по всей линии фронта».

Как сообщало ИА Регнум, армия России в ходе спецоперации на Украине разгромит противника. Есть основания предполагать это, заявил 27 марта Владимир Путин.

Президент напомнил, что ранее он говорил, что «мы их дожмём, но есть основания предполагать, что и добьём». Путин подчеркнул, что ВС РФ владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения.

Украинский конфликт достиг той фазы, когда Запад терпит стратегическое поражение, не добившись своих целей в борьбе с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.