Москва, 28 марта, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Около 82% россиян позитивно оценивают работу Владимира Путина на посту президента РФ. Такие данные были опубликованы 28 марта по результатам опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Kremlin.ru

Согласно результатам опроса, 82% россиян считают, что Путин работает на своём посту скорее хорошо, а 7% опрошенных выразили противоположное мнение. Также 81% респондентов заявили о доверии российскому президенту, а недоверие ему выразили 11%.

При этом работу российского правительства позитивно оценили 58% опрошенных, а 21% граждан негативно отозвался о работе кабмина. Положительно о работе председателя правительства Михаила Мишустина высказались 59% участников опроса, а отрицательно его работу оценили 10%.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведён 21–23 марта 2025 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населённых пунктов в 51 субъекте РФ.

Как передавало ИА Регнум, согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) от 9 февраля, Путину доверяют 79,1% опрошенных россиян. По его данным, уровень одобрения деятельности президента составил 77,1%. Аналогичный показатель для премьер-министра и правительства за неделю составили 54,0% и 55,3% соответственно.

28 февраля были опубликованы результаты опроса фонда «Общественное мнение», согласно которым 81% россиян доверяют президенту России, а 82% уверены в том, что он эффективно выполняет свои обязанности на посту главы государства.