Саратов, 29 марта, 2025, 12:36 — ИА Регнум. Семь человек задержаны по подозрению в распространении вируса Mamont, позволяющего похищать деньги с банковских карт. Об этом сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Злоумышленники администрировали и распространяли вредоносное программное обеспечение «Мамонт», с помощью которого осуществляли неправомерный доступ к мобильным телефонам пользователей интернет-банкинга», — говорится в сообщении.

Установили и задержали подозреваемых полицейские из Саратовской, Тульской и Ульяновской областей. Содействие им оказали в департаменте противодействия мошенничеству Сбербанка. У злоумышленников изъяли управляющий сервер, компьютеры, накопители информации, мобильные телефоны и банковские карты.

По предварительным данным, на счету группы более 300 эпизодов преступной деятельности, ущерб от которой устанавливается. Возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве в сфере компьютерной информации и неправомерном доступе к ней (п. «в» ч. 3 ст. 159.6, ч. 2 ст. 272 УК РФ).

В ведомстве пояснили, что вирус распространяли в мессенджерах со взломанных аккаунтов, а также под видом безопасных мобильных приложений. Злоумышленники получали необходимые права пользователя через заражённое устройство жертвы, после чего переводили на свои счета деньги, если они находились на счёте.

В январе МВД предупредило о распространении в мессенджере Telegram вируса Mamont. Отмечалось, что вредоносную программу рассылают разным категориям граждан, в том числе военнослужащим. Мошенники, в частности, отправляют потенциальной жертве файл с вопросом, она ли изображена на видео. При открытии файла происходит заражение устройства.

Специалист в области IT Игорь Баранов рассказал ИА Регнум, что мошенники давно пользуются подобным шпионским ПО, но теперь они выбрали новый и необычный способ заражения мобильных устройств — через видео или картинку. Он отметил, что мошенники выбрали именно Telegram для массовой атаки из-за его популярности и большого количества различных чатов. Эксперт посоветовал не реагировать на сообщения с просьбой посмотреть какое-либо видео в формате файла или перейти по неизвестной ссылке, даже если они приходят с аккаунтов близких людей.