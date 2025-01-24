Москва, 24 января, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Злоумышленники рассылают в мессенджере Telegram вредоносное программное обеспечение, способствующее заражению гаджетов вирусом Mamont для получения доступа к платёжным системам. Об этом 24 января сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

«Продолжается рассылка в мессенджере Telegram вредоносного программного обеспечения с расширением apk. Рассылка направлена на разные категории граждан, включая военнослужащих», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что мошенники отправляют файлы с вопросом: «Это ты на видео?», при этом слово «видео» также используется в названии такого файла в разных вариациях. В пресс-службе уточнили, что в случае открытия файла происходит установка приложения и устройство может быть заражено вирусом Mamont, который считывает push-уведомления, смс-сообщения и фотографии из галереи. Он также может автоматически переслать файл с вирусом всем контактам в мессенджере.

«Конечная цель злоумышленников — получение доступа к платёжным средствам, однако персональные данные и любая информация со смартфона также могут быть использованы в противоправных целях», — добавляется в сообщении.

В ведомстве рекомендовали ни в коем случае не открывать сообщение с неизвестным файлом, кто бы его ниприслал.

Как передавало ИА Регнум, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью компании «F. A. C. C. T.» 22 января сообщил, что в течение последних двух месяцев мошенники украли у россиян 40 млн рублей через легальное приложение для перехвата банковских данных с помощью NFC-модулей. Уточнялось, что злоумышленники используют вредоносное программное обеспечение на базе приложения NFCGate, замаскированное под приложения государственных сервисов или приложений с названиями «Защита карт ЦБ РФ», «ЦБРезерв+», «Госуслуги верификация» и др.

Ранее в тот же день стало известно, что украинские мошенники стали массово скупать аккаунты российских школьников в соцсетях для последующей рассылки через них ложных сообщений о терактах и призывов к диверсиям. Злоумышленники предлагают учащимся школ за каждый аккаунт 7–10 долларов.