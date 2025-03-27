Мурманск, 28 марта, 2025, 00:04 — ИА Регнум. До 2050 года лёд в Арктике не растает и навигация не будет более длительной. Об этом 27 марта доложили президенту России Владимиру Путину во время презентации штаба морских операций, отвечающего за безопасное судоходство по Северному морскому пути (СМП).

Иван Шилов ИА REGNUM

После выступления докладчика Путин поинтересовался о вероятности более длительной навигации.

«Нет, она не будет более длительной, и, мало того, этот год у нас лёд оказался в том районе, и не растает ниже острова Врангеля. Он не растает, и он послужил генератором холода, и из-за этого у нас изменился вообще маршрут, который мы использовали много-много лет», — пояснил гендиректор «Главсевморпуть» Сергей Зыбко.

Путин переспросил, возможна ли до 2050 года более длительная навигация, чем сейчас. По словам Зыбко, пока этого не ожидается. Глава государства добавил, что поэтому необходим ледокол «Лидер».

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта на пленарном заседании Международного арктического форума в Мурманске Владимир Путин заявил, что грузопоток по СМП в настоящее время в пять раз превысил показатели времён СССР и составляет 38 млн тонн в год. К 2030 году он должен увеличиться до 70–100 млн тонн в год, заверил президент.

Глава государства также призвал не откладывать реализацию проектов, важных для развития Арктики и всей страны. Он обратил внимание, что модель развития Северного морского пути до сих пор не составлена, а необходимые решения об обеспечении его грузопотоков инфраструктурой и флотом не приняты.