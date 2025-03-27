Мурманск, 27 марта, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 марта призвал не откладывать реализацию проектов, важных для развития Арктики и всей страны.

Алексей Никольский/ТАСС

Глава государства в ходе рабочей поездки в Мурманск проводит совещание по вопросу развития арктической зоны.

Президент обратил внимание, что модель развития Северного морского пути до сих пор не составлена, а необходимые решения об обеспечении его грузопотоков инфраструктурой и флотом не приняты.

«Безусловно, важно учитывать сегодняшние объективные проблемы, трудности и ограничения. Но, несмотря на это, мы не должны откладывать запуск проектов развития, важных для Арктики, да и для всей России», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, в своём выступлении президент также отметил, что перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики. Путин подчеркнул, что необходимо повышать качество жизни людей в арктических регионах.

В Мурманске президенту также представили мастер-планы опорных населённых пунктов российской Арктической зоны. Соответствующий перечень, в который вошли 16 агломераций из девяти регионов, ранее утвердило правительство. На реализацию проекта будет направлено более 3 трлн рублей.

Ранее президент отмечал, что Арктика обладает колоссальным потенциалом. Глава государства указывал, что развитие этих территорий и их обустройство стали неоспоримым приоритетом для страны. В феврале 2025 года Путин назвал Россию абсолютным лидером в Арктике.